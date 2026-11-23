Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Pedodonti Uzmanı Prof. Dr. Meltem Bakkal, 16-22 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, ağız ve diş sağlığının yalnızca sağlıklı dişlere ve estetik bir gülümsemeye sahip olmakla sınırlı olmadığını söyledi. Ağız sağlığının vücudun genel sağlığıyla doğrudan ilişkili önemli bir yapı olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 3,7 milyar kişinin ağız ve diş hastalıklarından etkilendiğini belirten Bakkal; diş çürükleri, periodontal hastalıklar, diş kayıpları ve ağız kanserlerinin toplumda en sık karşılaşılan ağız sağlığı sorunları arasında yer aldığını anlattı.

ÇÜRÜK ORANI YÜKSEK

Prof. Dr. Bakkal, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'ini ilgilendiren bu hastalıkların küresel ölçekte en yaygın sağlık sorunları arasında bulunduğunu, DSÖ'nün Türkiye için yayımladığı '2022 Ağız Sağlığı Ülke Profili'nde yer alan 2019 yılı tahminlerine göre; 1-9 yaş arasındaki çocuklarda süt dişlerinde tedavi edilmemiş çürük yaygınlığının yüzde 43,8, 5 yaş ve üzerindeki bireylerde daimi dişlerde tedavi edilmemiş çürük yaygınlığının ise yüzde 38,6 olduğunu aktardı.

YAŞAM KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir bileşeni olduğuna dikkati çeken Bakkal, ağız içinde gelişen enfeksiyonlar ve periodontal hastalıkların bireyin genel sağlık durumuyla yakından ilişkili olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Bakkal, çocuklarda ağız ve diş sağlığının önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: "Ağız sağlığındaki bozulmalar, çiğneme ve beslenme fonksiyonlarını etkileyerek bireyin yaşam kalitesini düşürebilir. Özellikle çocuklarda tedavi edilmeyen diş çürükleri ağrıya, uyku problemlerine, beslenme güçlüklerine ve okul yaşamında aksamalara yol açabilir. İleri yaşlarda ise diş kayıpları, çiğneme fonksiyonunun bozulması ve beslenme yetersizlikleriyle sonuçlanabilir. Çocuklarda diş çürüklerinin önlenmesinde ilk dişin sürmesiyle birlikte ağız bakımına başlanması büyük önem taşıyor."

'KORUYUCU YÖNTEMLER DEĞERLENDİRİLMELİ'

Prof. Dr. Bakkal, diş hastalıklarıyla mücadelede en etkili yaklaşımın koruyucu diş hekimliği uygulamaları olduğunu anlatarak, "İlk dişin sürmesiyle birlikte ağız bakımına başlanması, ilk diş hekimi muayenesinin ilk yaş içinde gerçekleştirilmesi ve çürük riskinin erken dönemde değerlendirilmesi önemlidir" diye konuştu. Günde en az iki kez florürlü diş macunuyla dişlerin fırçalanması, ara öğün sıklığının azaltılması ve düzenli diş hekimi kontrollerinin ağız sağlığının korunmasında temel uygulamalar olduğunu aktaran Bakkal, florürlü vernik uygulamalarının ve pit fissür örtücülerin özellikle çocuklarda diş çürüklerinin önlenmesinde kullanılan koruyucu yöntemler olduğunu söyledi.

'ŞEKER TÜKETİMİ SINIRLANDIRILMALI'

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Pedodonti Uzmanı Dr. Hande Bacak ise ağız sağlığının yalnızca bu uzuvda sınırlı kalan bir konu olmadığını söyledi. Bacak, diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının yaygın görülmelerine rağmen büyük ölçüde önlenebilir sağlık sorunları olduğunu kaydetti.

DÜZENLİ FIRÇALAMA

Tedavi edilmeyen ağız ve diş hastalıklarının ağrı, enfeksiyon, beslenme güçlüğü ve uyku problemlerine yol açabildiğini anlatan Bacak, bu durumun çocuklarda büyüme ve gelişme, okul başarısı ve sosyal gelişim üzerinde olumsuz sonuçlar oluşturabildiğini ifade etti. Bacak, "Çocuklar ilk diş hekimi muayenesi için en geç bir yaşına kadar diş hekimiyle tanıştırılmalıdır" dedi. Bacak; düzenli diş fırçalama, yaşa uygun miktarda florürlü diş macunu kullanımı, şeker tüketiminin sınırlandırılması, ailelerin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi ve düzenli diş hekimi kontrollerinin koruyucu yaklaşımın temel unsurları olduğunu dile getirdi.

'DİYABET VE DİŞ ETİ HASTALIKLARI BAĞLANTILI'

Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli uzman diş hekimi Buğrahan Bekçi, diş yüzeylerinde biriken bakteri plağının diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının temel sebeplerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Tedavi edilmeyen sorunlar diş kayıplarına neden olabileceği gibi kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet gibi sistemik hastalıklarla da ilişkilidir" dedi. Özellikle diyabet ile diş eti hastalıkları arasında çift yönlü bir ilişki bulunduğunu vurgulayan Bekçi, kontrol altına alınmamış diyabetin diş eti hastalıklarının daha ağır seyretmesine neden olabildiğini, aktif diş eti enfeksiyonlarının da kan şekeri kontrolünü olumsuz etkileyebildiğini ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör