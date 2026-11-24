24 Kasım Dünya Radyocerrahi Günü. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Gül Alço, radyocerrahideki yeni tedavi seçeneklerini anlattı. 'TrueBeam teknolojisi'nin beyin tümörlerinin yanı sıra akciğer, karaciğer ve kemik lezyonlarında da kullanılabildiğini belirtti. Tümörü, cerrahi kesi yapılmadan yüksek enerjili ışınlar ve milimetrik hassasiyetle vurduklarını söyleyen Prof. Dr. Alço, bakın neler anlattı…

TÜMÖRÜ HEDEF ALIYOR

Ameliyat olamayan veya cerrahi müdahale için yüksek risk taşıyan hastalarda radyocerrahinin önemli bir tedavi seçeneği sunduğunu belirten Prof. Dr. Alço, "TrueBeam teknolojisiyle yüksek enerjili ışınlar, tümörün bulunduğu bölgeye milimetrik hassasiyetle yönlendirilirken, çevredeki sağlıklı dokular mümkün olduğunca korunuyor" dedi.

CERRAHI KESİ GEREKTİRMİYOR

Radyocerrahinin özellikle ameliyat edilemeyen hastalar için önemli bir tedavi seçeneği olduğunu belirten Prof. Dr. Alço, yöntemin cerrahi kesi gerektirmediğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bazı hastalar, kalp hastalıkları veya anestezi almalarına engel olabilecek başka sağlık sorunları nedeniyle ameliyat edilemiyor. Bazı tümörler de beyinde cerrahi olarak ulaşılması zor bölgelerde bulunabiliyor. Bu hastalarda neştersiz, anestezisiz, ameliyathaneye girmeden ve herhangi bir kesi yapılmadan tedavi uygulayabiliyoruz. Radyocerrahi denilmesine rağmen bu işlemde neşter, kesi veya dikiş bulunmuyor. Gözle görülmeyen yüksek enerjili radyasyonu milimetrik bir hedefe yönlendiriyoruz. Tümöre öldürücü dozlar verirken, çevresindeki sağlıklı organ ve dokuları mümkün olduğunca koruyoruz."

6 BOYUTLU MİLİMETRİK HASSASİYET

'TrueBeam' cihazının gelişmiş görüntüleme ve ışınlama teknolojisini bir araya getirdiğini belirten Prof. Dr. Alço, cihazın hem beyin hem de vücudun farklı bölgelerindeki tümörlerin tedavisinde kullanılabildiğini söyleyerek, şöyle dedi: "TrueBeam' özel bir cihaz. 6 boyutlu hareket edebilen masası sayesinde milimetrik hassasiyetle tedavi yapabiliyoruz. Beyin tümörlerinin yanı sıra kafatası içindeki beyin dışı lezyonlarda, akciğer, karaciğer ve diğer karın içi tümörlerde, ayrıca kemik lezyonlarında da radyocerrahi uygulayabiliyoruz."

KİMLERE UYGULANABİLİYOR?

Özellikle ileri yaşta olan veya ciddi ek hastalıkları nedeniyle anestezi alamayan hastalarda radyocerrahinin avantaj sağladığını ifade eden Prof. Dr. Alço, "Yaşlı, ciddi kalp sorunları bulunan, böbrek veya karaciğer yetmezliği olan ya da genel durumu nedeniyle anestezi alamayacak hastalarda bu yöntemi değerlendirebiliyoruz. Tedavi cerrahi kesi gerektirmediği için ameliyata bağlı enfeksiyon riski söz konusu olmuyor. Hastanın uzun süre hastanede kalıp gözlem altında tutulmasına da genellikle ihtiyaç duyulmuyor. Uygun hastalarda tedaviyi tamamladığımız gün hastamızı evine gönderebiliyoruz" dedi.

TEK SEANSTA TÜMÖRE ÖLDÜRÜCÜ DOZ

RADYOCERRAHİNİN bazı tümörlerde haftalarca süren ışın tedavisi yerine daha kısa sürede uygulanabildiğini belirten Prof. Dr. Alço, "Bazı tümörlerde haftalarca süren tedaviler yerine bu teknolojiyle tek seansta veya 3-5 seansta tedavi uygulayabiliyoruz. Buradaki hedefimiz tümöre en yüksek ve öldürücü radyasyon dozunu verirken, çevresindeki sağlıklı dokulara mümkün olan en düşük düzeyde radyasyon ulaşmasını sağlamak. Gelişmiş görüntüleme ve ışınlama teknolojisi sayesinde tümörü yüksek hassasiyetle hedefleyerek, yan etkileri azaltmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör