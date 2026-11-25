Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Pelin Tuba Fotan Ersoy yapay zeka destekli sohbet robotlarının, günlük yaşamın içine hızla girdiğini, vatandaşların baş ağrısından ciltteki lekeye, ateşten mide yakınmalarına kadar pek çok soruyu artık sohbet robotlarına sorduğuna dikkat çekti.

CİDDİ RİSKLER TAŞIYOR

Ecz. Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Verilen yanıtlara dayanarak hangi ilacın ya da reçetesiz ürünün alınacağına karar vermek ciddi riskler taşıyor. Sohbet robotları kişinin kullandığı ilaçları, kronik hastalıklarını, alerjilerini, hamilelik durumunu ya da yaşını bilemeyebilir; doz bilgisini ve ilaç etkileşimlerini eksik ya da hatalı aktarabilir. Üstelik kendinden emin bir dille yazılan yanıtlar, yanlış olsa bile doğru gibi algılanabiliyor.

Sohbet robotlarının yanıtları kaynağı belirsiz verilere dayanabildiği için güncel ve ruhsatlı ürün bilgisi de her zaman doğru olmayabiliyor. Yapay zekaya karşı değiliz; doğru kullanıldığında güçlü bir yardımcı olabileceğine inanıyoruz." Sosyal medyada hızla yayılan 'detoks kürleri'nin, mucize karışımlar ve arama motorlarında karşımıza çıkan 'doğal reçeteler'in toplum sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştığını da belirten Ecz. Ersoy, şöyle dedi: "Sağlık okuryazarlığı, bilgiye ulaşmanın ötesinde; o bilginin kaynağını sorgulama, doğruyu yanlıştan ayırma ve karar verirken bir sağlık profesyoneline danışma becerisi anlamına geliyor."

SAHTE İLAÇ TUZAĞI

E-ticaret siteleri ve sosyal medya hesaplarının, ilaç ve dermokozmetik ürünlerine ulaşmanın pratik bir yolu gibi göründüğünü söyleyen Ecz. Ersoy, "Oysa bu mecralarda satılan ürünlerin bir bölümü ruhsatsız, sahte veya taşıma ve depolama koşulları bozulmuş ürünlerden oluşuyor. İlaçların internet üzerinden satışının mevzuata aykırı olduğu da unutulmamalı. Fiyatı piyasanın çok altında kalan, 'kesin çözüm' vaat eden ya da satıcısı belirsiz ürünler en önemli uyarı işareti. İlaç kutusundaki karekod doğrulanmalı" dedi.



LONGEVITY TRENDİ KARACİĞERİ VURABİLİR

UZUN ve sağlıklı yaşam arzusu, son yıllarda 'longevity' trendini patlattı. Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Aylin Özbey, longevity eğiliminin sanıldığı kadar zararsız olmadığına dikkat çekerek, "Sosyal medyada ve internet sitelerinde sunulan anti-aging kürleri, vitamin ve mineral silsileleri çoğu zaman tek bir ihtiyaca göre değil, rastgele bir araya getirilerek, alınıyor. Karaciğer ve böbrekler zarar görüyor" diye uyardı.

BÖBREK YÜKÜ ARTIYOR

Ecz. Özbey, "Birbirinin üzerine eklenen ürünler; vücutta birikebilen yağda çözünen vitaminlerin fazlasına, bitkisel ürünlerin karaciğer üzerindeki yüküne ve böbreklerin gereğinden fazla çalışmasına yol açabiliyor. Üstelik kronik hastalığı nedeniyle düzenli ilaç kullanan kişilerde takviyeler, ilaçların etkisini azaltabiliyor ya da artırabiliyor" dedi. Ecz. Özbey, çözümün, herkese aynı ürünü öneren trendlerde değil, kişiye özel yaklaşımda olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Doğal' ibaresi taşıyan her ürünün güvenli olmadığı unutulmamalı. Yaş, cinsiyet, beslenme alışkanlıkları, kronik rahatsızlıklar, kullanılan ilaçlar ve laboratuvar sonuçları birlikte değerlendirilmeli. Eczacı hem ürün seçiminde hem de etkileşim ve doz kontrolünde en kolay ulaşılabilen sağlık profesyonelidir. Biz eczacılar, uzun yaşamın güvenli yolunun rastgele alınan ürünler değil; kişiye özel bir yaklaşımdan geçtiğine inanıyoruz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör