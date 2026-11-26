Psikolojik şiddetin fiziksel şiddet kadar yıkıcı sonuçlar doğurabildiğini söyleyen özel bir üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi, Klinik Psikolog Yaren Öner, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında şiddetin ruh sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Bakın Psikolog Öner, neler anlattı…

GÖRÜNMEYEN YARALAR

Kadına yönelik şiddetin, bireysel bir 'aile içi mesele' ya da yalnızca mağdurun çözmesi gereken kişisel bir sorun değil; toplumsal sağlığı tehdit eden bir insan hakkı ihlali olduğunun altını çizen Öner, şöyle dedi: "Bugün yalnızca fiziksel sınırların ihlal edildiği olayları değil, çoğu zaman sessizce derinleşen ve ruhsal bütünlüğü hedef alan görünmez yaraların da konuşulması gereken bir gün. Toplumsal alanda şiddet denildiğinde akla ilk olarak fiziksel müdahaleler gelse de Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, klinik gözlemler ve bilimsel çalışmalar, kadına yönelik psikolojik şiddetin de ruh sağlığı üzerinde en az fiziksel travmalar kadar yıkıcı ve kalıcı izler bıraktığını göstermektedir."

18 BİN KADINA SORULDU

TÜİK verilerine işaret eden Öner, "Türkiye genelinde 18 bini aşkın kadınla gerçekleştirilen en güncel ulusal araştırma verileri de kadınların yaşamları boyunca en sık maruz kaldığı şiddet türünün yüzde 28,2 ile psikolojik şiddet olduğunu ve şiddete uğrayan kadınların neredeyse yarısının yani yüzde 47,7'sinin yaşadığı son şiddet deneyimini kimseyle paylaşamadığını göstermektedir" diye konuştu.

KRONİK TRAVMA NEDENİ

Kadına yönelik şiddetin, bireyin temel güvenlik algısını, benlik saygısını ve dünyaya dair inancını derinden sarsan kronik bir travma kaynağı olduğunu vurgulayan Öner, "Şiddete maruz kalan kadınlarda; yoğun kaygı bozuklukları, majör depresyon, uyku ve yeme bozuklukları ile Travma Sonrası Stres Bozukluğu sıklıkla gözlemlenir. Kişi, sürekli bir tetikte olma hali (hipervijilans) yaşar; sinir sistemi adeta hiç bitmeyen bir tehdit algısı ile karşı karşıya kalır. Bu durum, zamanla duygusal uyuşmaya, çaresizlik hissine ve kişinin kendi bedenine, duygularına yabancılaşmasına yol açar" dedi.

HANGİ DAVRANIŞ PSİKOLOJİK ŞİDDET SAYILIR?

PSİKOLOJİK şiddetin fark edilmesinin güç olduğuna dikkat çeken Öner, "Fiziksel bir iz bırakmadığı için fark edilmesi ve kanıtlanması daha zor olan psikolojik şiddet; sistematik bir şekilde kişinin özgüvenini zedelemeyi, özerkliğini elinden almayı ve onu kontrol altına almayı amaçlayan davranışlar bütünüdür. Aşağılama, alay etme, tehdit, sosyal çevreden izole etme, ekonomik kısıtlama, suçluluk duygusu aşılama ve gerçeklik algısını çarpıtma (gaslighting) bu şiddet türünün en yaygın araçlarıdır. Bir davranış; karşı tarafın iradesini kısıtlıyor, kendini değersiz, yetersiz veya korkmuş hissetmesine neden oluyor, karar alma mekanizmasını felce uğratıyor ve süreklilik arz ediyorsa, ortada tartışmasız bir psikolojik şiddet vardır" dedi.



PSİKOTERAPİ DESTEĞİ ÖNEMLİ

'ŞİDDET döngüsünden çıkmak ve ruhsal olarak iyileşmek, tek başına omuzlanabilecek bir süreç değildir' diyen Öner, şunları söyledi: "Bu sürecin ilk basamağı, kadının kendini güvende hissedeceği yargılamayan bir sosyal çevredir. Sosyal desteğin yanı sıra hukuki danışmanlık, ekonomik bağımsızlığı destekleyen mekanizmalar ve gerektiğinde barınma imkânı sunan kurumsal yapılar, iyileşmenin somut zeminini oluşturur. Profesyonel psikolojik destek ve psikoterapinin, şiddet mağduru kadınların travmayı anlamlandırmaları ve yaşamlarının kontrolünü yeniden ele almaları için güvenli bir limandır."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör