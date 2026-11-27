Pankreas kanseri, tanı ve tedavi güçlükleri nedeniyle onkolojinin en zorlu hastalıklarından biri olmayı sürdürürken, moleküler hedefli ilaçlar, kişiselleştirilmiş tedaviler, immünoterapi ve cerrahideki yenilikler umut veriyor. Ancak Türk bilim insanlarının son yaptığı araştırma dünyada büyük ses getirdi.

HER YIL 511 BİN KİŞİ TANI ALIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesindeki Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın (IARC) GLOBOCAN 2022 verileri yine de ürkütücü. Dünyada her yıl yaklaşık 511 bin kişiye pankreas kanseri tanısı konuluyor, 467 binden fazla kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise yıllık 8 bin 636 yeni vaka ve 8 bin 415 ölüm kaydediliyor. Görülme sıklığında dünyada 12'inci, kansere bağlı ölümlerde ise 6'ıncı sırada yer alan pankreas kanserinde bu tablo, erken tanı ve etkili tedavilere yönelik bilimsel araştırmaların önemini ortaya koyuyor.

KORKUTAN TABLO DEĞİŞİYOR

Türkiye'den dünyaya uzanan bilimsel keşif ve yeni nesil tedaviler hastalara umut oluyor. Ülkemizde pankreas araştırmalarına öncülük eden ve uluslararası araştırmalar yürüten özel bir üniversitenin Pankreas Araştırma Merkezi (PANKAM) Direktörü ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Avrupa Pankreas Derneği Başkanı Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan ve Laboratuvar Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Didem Karakaş Zeybek liderliğinde yürütülen ve ses getiren araştırma, Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi (TUM) iş birliğinde yürütülen ve Cancer Cell dergisinde yayımlandı.

ARAŞTIRMA 5 YIL SÜRDÜ

Pankreas kanseri hücreleri ile sinir sistemi arasındaki daha önce bilinmeyen iletişim mekanizmalarını ortaya koyan araştırma yeni bir keşif niteliğinde. Burada hedef ise laboratuvarda elde edilen bilimsel keşifleri, hastaların yaşam süresini ve kalitesini artıracak yeni tanı ve tedavi yöntemlerine dönüştürmek. Yaklaşık 5 yıl süren; cerrahlar, patologlar, moleküler biyologlar, biyoinformatik uzmanları ve nörobilimcilerin birlikte yürüttüğü çalışmada, kanser hücreleri ile sinir uçları arasında 'Psödo- sinaps' adı verilen özel bağlantıların oluştuğu gösterildi.



BU HABERLEŞME KANSERİ YAYIYOR

Araştırma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, keşfin pankreas kanserinin biyolojisine yeni bir bakış kazandırdığını belirterek, şöyle dedi: "Bugüne kadar kanseri çoğunlukla kendi hücreleri ve çevresindeki tümör dokusu üzerinden anlamaya çalıştık. Ancak araştırmamız bize çok önemli bir gerçeği gösterdi. Pankreas kanseri, çevresindeki sinir sistemiyle de aktif bir iletişim kuruyor. Kanser hücreleri ile sinir uçları arasında bir sinaps (iki sinir hücresinin birbirine mesaj gönderdiği bağlantı noktası) benzeri bağlantı oluşuyor. Yani kanser hücrelerinin, sinir hücreleriyle adeta haberleşmeye başladığı ve bu iletişimden yararlanarak büyüme ve yayılma sinyalleri aldığı ortaya çıktı. Bu, kanserin yalnızca bulunduğu dokuyla sınırlı bir hastalık olmadığını, çevresindeki sinir ağını da kendi gelişimi için kullanabildiğini gösteren çok önemli bir bulgu."



SİNYALLER ENGELLENİRSE YAYILMASI DURDURULUR

PROF. Dr. Ceyhan, sinir uçlarından salgılanan glutamatın kanser hücrelerine büyüme, hareket etme ve yayılma sinyalleri gönderdiğinin belirlendiğini söyleyerek, "Bizi en çok heyecanlandıran noktalardan biri, keşfettiğimiz bu iletişim ağının aynı zamanda yeni bir tedavi hedefi olabilmesi. Sinir hücrelerinden kanser hücrelerine giden sinyalleri engelleyebilirsek, tümörün büyümesini ve yayılmasını yavaşlatma olasılığını araştırabiliriz. Bu keşif, pankreas kanserinin tedavisinde yalnızca tümör hücrelerini hedefleyen değil, tümörün çevresiyle kurduğu iletişimi de kesmeyi amaçlayan yeni nesil tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine kapı aralıyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör