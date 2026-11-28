Kadın Hastalıkları, Doğum ve Üreme Sağlığı Uzmanı ve Fonksiyonel Tıp Platformu Bilim Kurulu Üyesi Op. Dr. Dilara Tekden Kırgız, fonksiyonel tıp açısından kadınlarda menopoz dönemini değerlendirdi. Ve yeni tedavi yaklaşımları hakkında önemli bilgiler verdi.

KALİTELİ YAŞAM

Op. Dr. Kırgız, kadınların yaşam süresinin uzadığını, Türkiye'de kadınlarda beklenen yaşam süresinin 80 yılı aşarken, ortalama 50 yaşında menopoza giren bir kadın yaşamının yaklaşık 30 yılının menopoz sonrası dönemde geçtiğine dikkat çekti. Op. Dr. Kırgız, "Menopoz, yalnızca sıcak basmaları ve adetlerin sona ermesi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Artık yalnızca sıcak basmalarını nasıl geçireceğimizi değil, kadınların önlerindeki 30 yılı nasıl daha sağlıklı ve kaliteli geçirebileceklerini konuşmalıyız" dedi.

HORMON TEDAVİSİ KANSER YAPAR MI?

Menopoz dönemindeki kadınların en büyük endişelerinden birinin hormon tedavisinin kanser riskini artırıp artırmadığı olduğunu söyleyen Op. Dr. Kırgız, "Hormon tedavisi ne bütün kadınlara önerilecek bir gençlik formülü ne de herkesin korkması gereken bir tedavidir. Güncel bilimsel veriler, tedavinin yarar ve risklerinin kullanılan hormonlara, tedavinin başlama zamanına ve kadının bireysel özelliklerine göre değiştiğini gösteriyor" dedi.

NE ZAMAN BAŞLANMALI?

Menopoz hormon tedavisinin, sıcak basmaları ve gece terlemeleri için en etkili tedavi seçeneği olduğunu belirten Op. Dr. Kırgız, şöyle dedi: "Özellikle 60 yaşından küçük veya menopozun ilk 10 yılı içerisinde bulunan, uygun kadınlarda yarar-risk dengesi daha olumlu olabilir. Tedaviye başlayan her kadın ömür boyu hormon kullanmak zorunda değildir. Ancak herkes için sabit bir tedavi süresi de yoktur. Önemli olan doğru kadına, doğru zamanda, uygun hormonun ve dozun verilmesidir."



BABANIN DA BİYOLOJİK SAATİ İŞLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada her 6 kişiden birinin yaşamının bir döneminde infertiliteyle yani kısırlıkla karşılaşabildiğini söyleyen Op. Dr. Kırgız, "Çocuk sahibi olma şansımızı yalnızca yaşımız ve genlerimiz mi belirliyor?" sorusunun yanıtını şöyle verdi: "Kadınlarda özellikle 35 yaşından sonra yumurta sayısı ve kalitesi azalırken, gebelik şansı düşüyor. Ancak erkeklerin yaşı da önemli. Bir derginin yaptığı araştırmada, baba yaşı ilerledikçe çocuklara aktarılan yeni genetik mutasyonların arttığı gösteriliyor. İleri baba yaşı, çocuklarda otizm ve şizofreni gibi bazı bozukluklarla da istatistiksel olarak ilişkilendiriliyor."



KALP VE KEMİK SAĞLIĞI ÖNEMLİ

MENOPOZ yönetiminde hormonal değişimlerin yanı sıra kemik sağlığı, kalp-damar riskleri, metabolik sağlık, uyku ve yaşam kalitesinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin de altını çizen Op. Dr. Kırgız, "Menopozda hormon tedavisi bir ağrı kesici gibi düşünülmemelidir. Menopoz yıllara yayılan bir süreçtir ve kişiye özgü, bütüncül bir sağlık yaklaşımı gerektirir. Her kadının hormon kullanması gerekmez; ancak her kadının bilimsel temelli tedavi seçeneklerini öğrenmeye hakkı vardır. Menopoz bir son değil, sağlıklı yaşlanma için önemli bir fırsattır" diye konuştu.



PLASTİKLER VE ÇEVRESEL TOKSİNLER

PLASTİKLERDEKİ bazı kimyasallar, pestisitler ve endokrin bozucuların hormonal denge ve üreme sağlığı üzerindeki etkilerinin bilimsel araştırmaların odağında olduğunu da belirten Op. Dr. Kırgız, "Nutrigenomik ve epigenetik araştırmalar ise beslenme ve çevresel faktörlerin genlerin çalışma biçimiyle nasıl etkileşebildiğini inceliyor. Genlerimizi değiştiremeyiz ancak genlerimizin çalıştığı biyolojik çevreyi etkileyebiliriz. İnfertiliteye yalnızca yumurta ve sperm açısından değil; beslenme, metabolik sağlık ve çevresel faktörlerle birlikte bakmalıyız" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör