Hipertansiyonla mücadelede doğru bilinen yanlışların farkına varmanın ve düzenli takip ile tedavinin önemine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Polat Canbolat, hastalıkla ilgili en sık karşılaşılan 3 yanılgıyı anlattı.

BİLMENİZ GEREKEN 3 GERÇEK

En sık karşılaşılan yanlış inanışların, 'Tansiyonum yükselince hissederim', 'İlaç kullanıyorum, tansiyonum kontrol altında' ve 'Yaşlandıkça yüksek tansiyon normaldir' olduğunu belirten Doç. Dr. Canbolat, bilinmesi gereken 3 önemli gerçeği şöyle sıraladı:

1- HİSSETMEYE ÇALIŞMAYIN, ÖLÇÜN

Hastaların en sık söylediği ifadelerden biri, 'Tansiyonum yükselince başım ağrır, bu sayede ben anlarım' oluyor. Oysa hipertansiyonun en önemli özelliklerinden biri, çoğu zaman hiçbir belirti vermemesidir. Kişi kendisini tamamen sağlıklı hissederken, kan basıncı yüksek olabilir. Hatta bu durum yıllarca devam edebilir.

2- İLAÇ KULLANSAN DA TANSİYONUNU ÖLÇ

Uzun yıllardır tansiyon ilacı kullanan hastalar kontrol için geldiklerinde evde tansiyon ölçümlerinin nasıl olduğu sorulduğunda ilaçlarını düzenli içtikleri için çoğunlukla ölçme ihtiyacı hissetmediklerini belirtiyorlar. Ölçüm yapıldığında veya evde düzenli ölçüp, kan basıncı sonuçları ile doktora başvurulduğunda tansiyonun hâlâ yüksek olduğu görülebiliyor. Çünkü, hipertansiyon tedavisinde ilaç kullanmak, kan basıncının kontrol altında olduğu anlamına gelmez.

3- YAŞLANMAK TANSİYONU NORMALLEŞTİRMEZ

Özellikle ileri yaştaki hastalardan sık duyulan bir soru var. 'Yaşım 70'i geçti. Tansiyonumun 15 olması normal değil mi?' Yaş ilerledikçe damarlarımızın esnekliği azalır ve özellikle büyük tansiyon değerlerinin yükselmesi daha sık görülür. Ancak bir durumun yaşla birlikte daha sık görülmesi, onun normal veya zararsız olduğu anlamına gelmez.

TANSİYON NASIL ÖLÇÜLÜR?

Doç. Dr. Canbolat, evde yapılan tansiyon ölçümlerinin son derece önemli olduğunu belirterek, tansiyon ölçülürken nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle anlattı: "Kan basıncının doğru değerlendirilmesi için ölçümün doğru teknikle yapılması gerekir. Ölçümden önce en az 5 dakika dinlenmek, son yarım saat içerisinde yemek yememiş, çay/kahve içmemiş, tütün ve tütün ürünü tüketmemiş olmak, sırtı destekleyerek oturmak, kolu kalp hizasında tutmak ve uygun boyutta manşon kullanmak önemlidir. İlaç kullanmak tedavinin başlangıcıdır. Başarı ise tansiyonun gerçekten kontrol altında olmasıdır."

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ŞART

Hipertansiyonun çoğu zaman sessiz olduğunu ancak uzun vadede ortaya çıkarabileceği sonuçların hiç de sessiz olmadığının altını çizen Doç. Dr. Canbolat, şu önerilerde bulundu:

Özellikle 40 yaşından sonra, ailesinde hipertansiyon bulunanlarda, fazla kilolu kişilerde ve diyabet hastalarında düzenli tansiyon ölçümü önemli.

Hipertansiyon yönetiminde yaşam tarzı değişikliği şart.

Yemeklere eklenen tuzu azaltmak, salamura ve işlenmiş gıdalar yerine taze besinleri tercih etmek gerekir.

Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş, orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapılmalı.

Sebze, meyve ve liften zengin, dengeli beslenmek, fazla kiloları vermek, alkol tüketimini sınırlamak ve sigarayı bırakmak kan basıncının kontrolüne katkı sağlar.