ABD ve Güney Kore'de yaklaşık 9 milyon kişinin sağlık verilerinin incelendiği kapsamlı bir araştırma, kalp krizi, felç ve kalp yetmezliği vakalarının yüzde 99'undan önce dört temel risk faktöründen en az birinin bulunduğunu ortaya koydu. 2025 yılında yayımlanan ve kalp-damar hastalığı yaşayan bireylerin sağlık geçmişlerini mercek altına alan çalışmaya göre; yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, yüksek kan şekeri ve tütün kullanımı en kritik risk faktörleri arasında yer alıyor.

YÜZDE 93'Ü TANSİYON HASTASI

Araştırmada en dikkat çekici bulgu ise yüksek tansiyonun yaygınlığı oldu. Kalp krizi, felç veya kalp yetmezliği yaşayan kişilerin yüzde 93'ünde, hastalık gelişmeden önce yüksek tansiyon tespit edildi. Bu bulgular, 350 binden fazla kişinin katıldığı 51 klinik çalışmanın sonuçlarını değerlendiren bir başka analizle de desteklendi. Analize göre büyük tansiyonda sağlanan her 5 mmHg'lik düşüş, farklı tansiyon ilacı gruplarından bağımsız olarak tedavinin ilk yılında felç, kalp-damar hastalığı veya kalp yetmezliği riskinde yaklaşık yüzde 12 azalma sağlıyor.

KOLESTEROL VE SİGARA

Uzmanlar, kolesterol düşürücü tedavilerle kötü kolesterol (LDL) seviyesinin kontrol altında tutulmasının ve tütün kullanımının bırakılmasının ileri yaşlarda dahi kalp sağlığını koruduğunu belirtiyor. Sigarayı bıraktıktan sonra geçen yıllarla birlikte kalp-damar hastalığı riskinin giderek azaldığına dikkat çeken bilim insanları, bu hastalıkların çoğunun aniden ortaya çıkmadığını vurguluyor. Araştırmacılara göre tansiyon, kolesterol ve kan şekerinin düzenli takibi ile erken dönem tedavi hayati rol oynuyor. Çalışma, hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine risk faktörlerini önceden belirleyip kontrol altına almanın önemini gösteriyor.