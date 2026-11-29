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Son yıllarda yaygınlaşan ve halk arasında "zayıflama iğnesi" olarak bilinen GLP-1 reseptör agonisti grubu ilaçların, nadir de olsa kalıcı görme kaybına yol açabileceği bildirildi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türk Oftalmoloji Derneği MYK Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakan Özdemir, tedaviye başlamadan önce mutlaka göz muayenesi yaptırılması gerektiği konusunda uyardı. İlaçların göz arkasındaki optik sinirin kan dolaşımını olumsuz etkileyebileceğini belirten Özdemir, bu durumun geri döndürülmesi zor tabloya neden olabildiğini ifade etti.