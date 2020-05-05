Son dakika | Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: 1650 TL'ye yükseltildi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli üreticilere yönelik destekleri artırdıklarını son dakika olarak açıkladı. Bakan Pakdemirli, ""TMO'nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına bin 350 liradan bin 650 liraya yükseltiyoruz. Arpa alım fiyatını ton başına bin 100 liradan bin 275 liraya çıkarıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapıyoruz." açıklamasında bulundu." dedi.

Bakan Pakdemirli, "Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere, toplam 100 milyon liralık yem desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZİN YETERLİ GIDA STOKU VARDIR

Pakdemirli ayrıca, "Ton başına bakliyat alım fiyatlarını kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır. Bakan Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İkincisi gıdaya erişim konusunda da güçlü lojistik altyapımız sayesinde ülkemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır." diye konuştu.