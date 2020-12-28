Up 2 Top Summit’e büyük ilgi

ACUN ILICALI'DAN EXXEN MÜJDESİ

Biribirinden değerli konuşmacıların müthiş deneyimlerini ve tavsiyelerini paylaştığı etkinliğin sürpriz konuğu ve en çok merak edileni Acun Medya'nın ve Exxen'in kurucusu Acun Ilıcalı oldu. 1 Ocak 2020 de yayına başlayacak olan yeni dijital içerik platformu Exxen'in ortaya çıkış hikayesini kendine has uslübuyla özetleyen Ilıcalı, " TV8'de ve Televizyonculukta hala hayalini kurduğumuz pek çok şey var aslında. Pek çok başarı elde ettik, defalarca birinci olduk. Yurtdışına açıldık 5 ülkede lider olduk ve özellikle pandemi sürecinde halkımızın dijitalde daha çok yer aldığını gördük ve Zamanın geldiğini düşündük." dedi.

Platformun herkes tarafından erişilebilir olması için reklamlı ve reklamsız iki versiyonlu bir model olacağını açıklayan Ilıcalı, büyük bir risk aldığını ancak üye sayısı olarak çok ciddi rakamlara erişeceklerine ve Türkiye'ye gelmesi hayal edilen kişileri getirebileceklerine inandığının da altını çizdi. "Bu defa başaramaz, bu kez olmayacak" sözlerinin artık kendisi için bir uğur olduğunu belirten Ilıcalı, "Bu sözleri duyduğumda başarının geleceğini biliyorum, çünkü ekibimle birlikte çok çalışıyorum" dedi. Yurt içi ve Yurt dışı için EXXEN'in farklı platformlar olacağını yurt dışında tüm yapımcılarla birlikte Türkiye'yi temsil edeceklerini belirtip güzel bir konuşmanın ardından kendisini izleyen katılımcılara ve üniversite öğrencilerine verdiği şu tavsiyelerle konuşmasını bitiren Ilıcalı: "Çok uzun vadeli projeksiyonlar yapmamanızı öneriyorum. Çünkü şu anda yapacağınız planlamalar, projeksiyonlar çoğu zaman doğru sonuç vermeyebilir. Hayatın ne göstereceği belli olmuyor. Önemli olan önünüzdeki adımları, adım adım ve doğru atmanız. Maddiyata dayalı bir planlama ve maddiyatı birinci sebep yapmayın. Huzurun karşılığı yok, huzuru parayla satın alamazsınız. Maddiyat 10 değil 5 kazan mutlu ol yüz kere daha değerli. Maddiyat bize daha iyi bir hayat için lazım, eğer huzuru bulmuşsanız maddiyat için riske atmayın.

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