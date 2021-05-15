Son dakika: Tarihi gecede şampiyon belli oluyor! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe... (CANLI)

Lider Beşiktaş, Göztepe deplasmanında 16. şampiyonluğunu kazanmak için mücadele ediyor. Galatasaray ise kendi sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u farklı geçerek averajını yükseltmek istiyor. Fenerbahçe de Kayserispor deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Galatasaray ve Beşiktaş kaybederse Fenerbahçe kazanırsa sarı lacivertliler şampiyon olacak. Son dakika gelişmesine göre Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Necip Uysal forma giyecek.

SON DAKİKA: ŞAMPİYONLUK MAÇLARINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Lider Beşiktaş ile takipçisi Galatasaray'ın puanı aynı. 81 puanla son haftaya aynı puanda giren iki ekip kıyasıya bir yarış içinde. Beşiktaş, Göztepe deplasmanında berabere kalırsa veya yenilirse Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u mağlup ederse sarı kırmızılılar şampiyonluğa ulaşacak.