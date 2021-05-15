Son dakika: Tarihi gecede şampiyon belli oluyor! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe... (CANLI)

Lider Beşiktaş, Göztepe deplasmanında 16. şampiyonluğunu kazanmak için mücadele ediyor. Galatasaray ise kendi sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u farklı geçerek averajını yükseltmek istiyor. Fenerbahçe de Kayserispor deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Galatasaray ve Beşiktaş kaybederse Fenerbahçe kazanırsa sarı lacivertliler şampiyon olacak. Son dakika gelişmesine göre Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Necip Uysal forma giyecek.
SON DAKİKA: ŞAMPİYONLUK MAÇLARINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Lider Beşiktaş ile takipçisi Galatasaray'ın puanı aynı. 81 puanla son haftaya aynı puanda giren iki ekip kıyasıya bir yarış içinde. Beşiktaş, Göztepe deplasmanında berabere kalırsa veya yenilirse Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u mağlup ederse sarı kırmızılılar şampiyonluğa ulaşacak.
BEŞİKTAŞ'TA GÖKHAN TÖRE SÜRPRİZİ! ADEM LJAJİC...
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Adem Ljajic, Abobuakar, Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup eksikliğinde kadro kurmakta zorlandı. Necip Uysal bu akşam orta sahada forma giyecek.
BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSİER, WELİNTON, VİDA, N'SAKALA, JOSEF, GÖKHAN TÖRE, ATİBA, GHEZZAL, N'KOUDOU, LARİN
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obinna, Ndıaye, Soner, Halil, Jahovic
Eğer Galatasaray kendi sahasında Yeni Malatyaspor'a puan verirse Beşiktaş, İzmir'de kazanırsa şampiyon Beşiktaş olacak. Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki yarışın dışında Fenerbahçe'nin de şampiyonluk umudu var. Beşiktaş, Göztepe'yi bir farkla yenerse Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u en az 3 farkla mağlup etmesi gerekiyor.
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLURSA SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇECEK!
Eğer siyah beyazlılar bu gece şampiyonluğa ulaşırsa Sergen Yalçın tarihe geçecek. Beşiktaş'ta oynarken daha önce şampiyonluk sevinci yaşayan Sergen Yalçın, teknik adam olarak da şampiyon olma başarısı gösterirse bunu başaran ilk Türk olacak.
SON DAKİKA: GALATASARAY'DA FATİH TERİM'DEN HALİL DERVİŞOĞLU TERCİHİ!
Denizlispor maçında oyuna sonradan girip iyi bir performans ortaya koyan Henry Onyekuru, bu akşam maç kadrosunda yer almıyor. Evinde ağırladığı Beşiktaş'ı mağlup ettikten sonra Denizlispor'u da 4-1 mağlup eden Galatasaray yarışın içine girdi. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ilk 11'de yer aldı. Arda Turan da sahaya çıkan kadroda yer buldu.
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Arda Turan, Babel, Halil Dervişoğlu
YENİ MALATYASPOR: ERTAÇ, SEMİH KAYA, WALLACE, HADEBE, HAFEZ, MALLAN, ZEKİ, MUSTAFA ESKİHELLAÇ, FOFANA, ADEM BÜYÜK, TETTEH
GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
Galatasaray bu akşam sahaya şampiyonluk parolasıyla çıkıyor. Sarı kırmızılılar bu akşam Yeni Malatyaspor'u farklı geçerek Beşiktaş maçının sonucunu bekleyecek. Eğer Galatasaray, Beşiktaş'tan 3 fazla averaja sahip olursa 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayarak 23. şampiyonluğunu ilan edecek.
Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederse Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u en az 3 farkla mağlup etmesi gerekiyor. Sarı kırmızılılar bu akşam maça fark için çıkacak.
FATİH TERİM REKORUNU EGALE ETMEK İSTİYOR!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, bu akşam sonunda şampiyonluğa ulaşırsa 9. kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Fatih Terim daha önce Galatasaray'ın başında 8 kez şampiyon olmuştu. Fatih Terim'i 4 şampiyonlukla Ahmet Suat Özyazıcı takip ediyor.
Süper Lig'in son haftasında Kayserispor, evinde şampiyonluk maçına çıkacak olan Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Sivasspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler, son haftaya girilirken büyük bir avantajı geri çevirdi. Kayserispor ise ligin son haftasında küme düşmeme maçına çıkıyor. Fenerbahçe'den 1 puan alabilmesi halinde ligde kalacak olan Kayseri ekibi, 41 puanla 17. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın mağlup olmalarını bekleyerek Kayserispor maçından 3 puan çıkarmayı planlıyor.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ DE BELLİ OLDU!
Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia
Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4.Hakemi Onur Özütoprak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a, AVAR olarak ise Erkan Engin ve Bahattin Duran eşlik edecek.
Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan sadece üçünü kazanabildi.
Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi.
2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında 2019-2020 sezonunda Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezon ise Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmayı başardı. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 9 müsabakada 35 gol atıldı.