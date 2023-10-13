Son dakika haberi: Ronaldo penaltı öncesi besmele çekti! İşte o görüntüler...

Euro 2024 Elemeleri J Grubu 7. maçında Portekiz ve Slovakya karşı karşıya geldi. Grubun lideri ve namağlup takımı olan Portekiz, rakibini Ronaldo (2) ve Goncalo Ramos'un golleriyle 3-2 mağlup etti.
"BİSMİLLAH, BİSMİLLAH"
Portekiz'de 29. dakikada kazanılan penaltıda topun başın Cristiano Ronaldo topun başına geçti. 38 yaşındaki futbolcunun penaltı öncesi besmele çektiği iddia edildi. Penaltı öncesi kameraya yansıyan görüntülerde Ronaldo'nun "Bismillah, Bismillah" dediği görülüyor.
👀Sizce Ronaldo "Bismillah" mi diyor? pic.twitter.com/OH19SRgkg3— Sabah Spor (@sabahspor) October 13, 2023
Ronaldo, penaltıyı gole çevirirken, yıldız futbolcunun kameraya yansıyan görüntüsü çok sayıda paylaşım aldı.
RONALDO TARİHE GEÇTİ
Portekiz Milli Takımı ile 202 maça çıkarken Ronaldo, toplamda 125 gol ve 44 asist katkısı sağladı. Ronaldo, futbol tarihinde milli formayla 125 gol atan ilk futbolcu oldu