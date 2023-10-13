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Giriş Tarihi: 13.10.2023 23:24 Son Güncelleme: 13.10.2023 23:42

Son dakika haberi: Ronaldo penaltı öncesi besmele çekti! İşte o görüntüler...

Son dakika haberi: Ronaldo penaltı öncesi besmele çekti! İşte o görüntüler...

Son dakika haberi: EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. J Grubu'nda bugün Portekiz evinde Slovakya'yı konuk etti. Gruptaki tüm maçlarını kazanan Portekiz, Slovakya'yı Ronaldo (2) ve G. Ramos'un golleriyle 3-2 mağlup etti. Maçta ise Ronaldo'nun penaltı atmadan önce söylediği sözler gündem oldu. Portekizli yıldızın penaltı atmadan önce "Bismillah" dediği o anlar kameralara yansıdı.

Euro 2024 Elemeleri J Grubu 7. maçında Portekiz ve Slovakya karşı karşıya geldi. Grubun lideri ve namağlup takımı olan Portekiz, rakibini Ronaldo (2) ve Goncalo Ramos'un golleriyle 3-2 mağlup etti.

"BİSMİLLAH, BİSMİLLAH"

Portekiz'de 29. dakikada kazanılan penaltıda topun başın Cristiano Ronaldo topun başına geçti. 38 yaşındaki futbolcunun penaltı öncesi besmele çektiği iddia edildi. Penaltı öncesi kameraya yansıyan görüntülerde Ronaldo'nun "Bismillah, Bismillah" dediği görülüyor.



Ronaldo, penaltıyı gole çevirirken, yıldız futbolcunun kameraya yansıyan görüntüsü çok sayıda paylaşım aldı.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Portekiz Milli Takımı ile 202 maça çıkarken Ronaldo, toplamda 125 gol ve 44 asist katkısı sağladı. Ronaldo, futbol tarihinde milli formayla 125 gol atan ilk futbolcu oldu

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Son dakika haberi: Ronaldo penaltı öncesi besmele çekti! İşte o görüntüler...
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