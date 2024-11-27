Son dakika: Beşiktaş’ta peş peşe ayrılık! İletişim direktörü Okay Karacan da görevinden istifa etti

Samet Aybaba ve Brad Friedel'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor. Beşiktaş, medya ve iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan'ın da görevinden ayrıldığını duyurdu.

OKAY KARACAN İLE YOLLAR AYRILDI

Bu ayrılıklar sonrasında Beşiktaş, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile de yolların ayrıldığını duyurdu

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Okay Karacan'a Teşekkür Ederiz Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

ZEYBEK DE İSTİFA ETTİ

İletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını yönetime sundu.

DÜN GECE İKİ FLAŞ AYRILIK YAŞANDI

Beşiktaş, dün gece yapılan açıklamada Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denilmişti.

METE VARDAR'DAN İSTİFA SİNYALI

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar da yaptığı açıklamada istifa sinyali verdi.

Beşiktaş'ta dün akşam yaşananlardan sonra sular durulmuyor. Futbol Direktörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in görevine son verilmesinden yöneticilerin çoğunun haberinin olmaması büyük krize yol açtı. İlk olarak Onur Göçmez istifa ederken, Işıl Zeybek'in de istifa ettiği gelen haberler arasında... Asbaşkan Mete Vardar da yaşananlardan oldukça rahatsız ve durum değerlendirmesi yapıyor. Vardar, çok önemli bir Maccabi Tel Aviv maçı olduğu için alacağı kararı bu maç sonrasına bıraktığını ve Macaristan dönüşü kararını açıklayacağını ifade etti.

Mete Vardar, "Yaşanan süreçten çok üzgünüm. Fakat Maccabi maçı bizim için çok önemli. Takımın başında Macaristan'a gideceğim. Önceliğimiz maçı kazanmak. Cuma günü geri kalan konuları konuşuruz" diye açıklama yaptı. Görevden alındığını whatsapp mesajından öğrenen Samet Aybaba da, "Yazılanlar doğru, görevden alındığımı whatsapp mesajıyla öğrendim. Çok üzüldüm tabii ki ama şu an bir şey söylemek istemiyorum. Cumartesi günü düzenleyeceğim basın toplantısıyla her şeye açıklık getireceğim, her şeyi anlatacağım" diye konuştu.