Trabzonspor’a transfer piyangosu! 7 milyon euro...

TRABZONSPOR'A ENİS DESTAN PİYANGOSU

Ara transfer döneminde kadrosuna 4 oyuncu katan Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan'a teklif geldi. Rusya Premier Lig kulüplerinden Fakel, 22 yaşındaki futbolcu için bordo-mavililere 200 bin Euro kiralama ve 7 milyon Euro satın alma opsiyonu önerisinde bulundu.