Trabzonspor’a transfer piyangosu! 7 milyon euro...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, 1-0 öne geçtiği maçta rakibi Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu ve bu sezon deplasmanda galibiyet hasretini 11 maça çıkardı.
TRABZONSPOR'A ENİS DESTAN PİYANGOSU
Ara transfer döneminde kadrosuna 4 oyuncu katan Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan'a teklif geldi. Rusya Premier Lig kulüplerinden Fakel, 22 yaşındaki futbolcu için bordo-mavililere 200 bin Euro kiralama ve 7 milyon Euro satın alma opsiyonu önerisinde bulundu.