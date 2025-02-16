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Giriş Tarihi: 16.2.2025 07:05 Son Güncelleme: 16.2.2025 07:15

Trabzonspor'a transfer piyangosu! 7 milyon euro...

Ara transfer döneminde kadrosuna 4 oyuncu Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Bordo-mavili takımın yıldız oyuncusuna 7 milyon Euro'luk sürpriz bir teklif geldi. İşte genç yıldıza talip olan takım...

Trabzonspor’a transfer piyangosu! 7 milyon euro...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, 1-0 öne geçtiği maçta rakibi Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu ve bu sezon deplasmanda galibiyet hasretini 11 maça çıkardı.

TRABZONSPOR'A ENİS DESTAN PİYANGOSU

Ara transfer döneminde kadrosuna 4 oyuncu katan Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan'a teklif geldi. Rusya Premier Lig kulüplerinden Fakel, 22 yaşındaki futbolcu için bordo-mavililere 200 bin Euro kiralama ve 7 milyon Euro satın alma opsiyonu önerisinde bulundu.

Rusya'da transfer 20 Şubat'ta sona erecek. Enis bu sezon 19 maçta şans bulurken 2 gol attı, 1 asist yaptı. Fakel 16 takımlı ligde 18. müsabakalar neticesinde 14 puanla 14. sırada yer alıyor.

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Trabzonspor'a transfer piyangosu! 7 milyon euro...
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