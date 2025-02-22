Son dakika haberi: Türkiye’de mutlu Avrupa’da Buruk! G.Saray’ın 1 numara baş ağrısı...

Okan Buruk döneminin en fazla gol yenilen sezonu yaşanıyor. 2022-23'te 41 maçta kalesinde 32 gol gören sarı-kırmızılı takım, geçen sezon 56 karşılaşmada 55 gole engel olamamıştı.

ORTALAMA GEÇEN YIL BİRİN ALTINDAYDI

Maç başına gol yeme ortalamasını 1'in altında (0.98) tutarak başarılı olan Buruk yönetimindeki Aslan, bu sezon ise kalesini savunamıyor. Şu ana kadar yenen 57 golün faturası, Avrupa'da başarısızlık olarak ortaya çıktı. 31 müsabakada 44 gole engel olamayan sarı-kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera, en formsuz dönemini yaşıyor. Uruguaylı ismin yedeği Günay Güvenç de 9 maçta filelerini 12 defa düşürdü.

MUSLERA'YA GÖZDAĞI VERDİ!

AZ Alkmaar rövanşında kalesinde devleşen Günay Güvenç, Galatasaray'ın evinde yenilmeden Avrupa'ya veda etmesini sağladı. 33 yaşındaki eldiven, bu performansıyla Muslera'ya gözdağı verdi! Teknik direktör Okan Buruk da Fenerbahçe derbisinde kaleyi kimin koruyacağı konusundaki soruyu cevapsız bıraktı. Deneyimli hoca, Muslera ile Günay arasındaki tercihine taktik çalışmada karar verecek. Günay, Alkmaar maçındaki 8 kurtarışıyla maçın adamı seçilmişti.

AVRUPA'DA BURUK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa'ya veda etmenin acısını yaşıyor. Buruk, "Çok üzgünüz. Bu sonuçları derbide telafi edeceğiz. Taraftarımız pazartesi mutlu olacak" dedi.

Süper Lig'de 3 sezondur zirveden inmeyen Galatasaray, aynı başarıyı Avrupa'da gösteremedi. Kopenhag, Sparta Prag ve Young Boys'un ardından AZ Alkmaar daha düşük bütçeye sahip olmasına rağmen sarı-kırmızılı takımı Avrupa'da saf dışı bıraktı. Okan Buruk döneminde Süper Lig'de 97 maça çıkan G.Saray'ın karnesinde 81 galibiyet-10 beraberlik-6 mağlubiyet yazıyor.

Buruk ile Türkiye'de %83 olan kazanma oranı, Avrupa'da %38'e düştü. Aslan, son 2 sezonda uluslararası arenada oynadığı 26 maçın sadece 10'unda galip gelirken, bu periyotta 8 beraberlik-8 yenilgi gördü.

22 MAÇIN TAMAMINDA GOL YEDİ

Galatasaray, Avrupa'da oynadığı son 22 müsabakanın tamamında gol yedi. Okan Buruk'un Türkiye'de işleyen hücum futboluna Avrupa kupalarında ortalama takımlar, savunmada cezayı kesti.