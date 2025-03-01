Son dakika haberi: Solskjaer’den itiraf! ’’Geldiğimde Oyuncular gruplasmıştı...’’

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, The Athletic'e konuştu. Norveçli teknik adam kulübe ilk geldiğinde oyuncuların gruplaştığını söyledi.

Norveçli teknik adam,''Burada personel ve takım arasındaki ilişkileri geliştirecek kararlar alıyorum. Geldiğimde tecrübeli oyuncular restoranda küçük gruplar halinde oturuyordu. Radikal değişiklikler yapmıyorum ancak yine de bazı şeyleri değiştiriyorum. İnsanlar bazen değişime direnç gösterse de ilerlemek istiyorsanız bunu yapmak şarttır. Çünkü aynı şeyleri yapıp, farklı sonuçlar beklemek deliliktir'' dedi.

"BİLBAO GALİBİYETİ FARK YARATTI"

İstanbul'a geleli birkaç ay oldu, şu ana kadar nasıl bir deneyim yaşadınız?

Solskjaer: "Birkaç ay değil, beş hafta oldu. Bu süre içinde pek çok değişiklik yaşadık. Burada durum düşündüğümden daha kötüydü, biraz Manchester United'a geldiğim zamanki gibi diyebiliriz. Oyuncular moralsizdi ve muhtemelen "İşte yine başlıyoruz, başka bir teknik adam, başka bir değişiklik" diye düşünüyorlardı. Farklı teknik adamlar ve başkanlar oldu. Değişikliklerin oyuncular için zor olduğunu anlıyorum. Ama üç gün sonra Bilbao'yu yendik (Avrupa Ligi'nde 4-1) ve bu bir fark yarattı."

"TAKIMIN KÜLTÜRÜ OLMALI BENİM DEĞİL"

The Athletic: "Onlara asla Bilbao deme. Athletic Club..."

Solskjaer: "Üzgünüm, bunu biliyordum. Athletic! Her neyse, stadımız kapalı gişeydi, iyi oynadık ve Avrupa Ligi liderini 4-1 yendik. Çok iyi bir sonuç ve yeniden inanmaya başladık. Geçişlerde hızlı futbol oynadık, oyunu kontrol ettik ve iyi savunma yaptık."

"Medyada ve sosyal medyada büyük baskı altında oldukları için oyuncuların üzerindeki yükü kaldırmak istedim. Oyuncuların en iyi seviyede olmalarına yardımcı olmak için onları takıma ruhuna bağlamak istedim. Anahtar bu; takımın kültürü olmalı, benim değil."

TAKIMI NASIL DEĞİŞTİRDİ?

"Sezonun ortasında geldiğinizde çok fazla değişiklik yapmak zordur ve antrenmanlarda da çok fazla değişiklik yapamazsınız. Çünkü sakatlanma riski vardır. Ama ben ufak tefek şeyleri değiştirdim ve oyuncular da yavaş yavaş benim ve bzim fikirlerimizi benimsediler. "Bizim fikirlerimizi" çünkü benden daha fazlası var."

"YANIMDA HARİKA İSİMLER VAR"

"Erling Moe, benimle birlikte geldi. Kendi başına mükemmel bir baş antrenör; lig şampiyonlukları kazandı ve Avrupa futbolunda teknik direktörlük yaptı. Molde'de benim yardımcımdı. Yanımda harika insanlar olduğunu biliyordum ama taraftarlar da yanımda getirdiğim insanların kalitesini görmeye başladı. Yıllardır birlikte çalıştığım Richard Hartis var. O bir kaleci antrenöründen çok daha fazlası."

"İYİ İSİMLER BİZİMLE"

"Tom Green buraya kıdemli analist olarak görev yaptığı Manchester United'dan geldi. United'a onu almanın mümkün olup olmadığını sordum, çünkü Beşiktaş çok büyük bir kulüp olsa da pek çok alanda gelişime ihtiyacı var. Birçok küçük gelişme, büyük bir gelişme anlamına gelir. Liverpool'dan Mike Marsh da antrenör olarak geldi. Richard Hartis, Mike'ı Dünya Kupası'nı kazandıkları İngiltere 17 yaş altı takımından tanıyordu."