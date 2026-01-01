Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı ismin peşinde

Sarı-kırmızılılarda 3'üncü senesini geçiren Taha ile Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği öğrenilirken, Hollanda ve Almanya'dan da genç stopere tekliflerin geldiği ifade edildi. Daha önce de Taha ile ilgilenen Hollanda temsilcisi Feyenoord'un yeniden nabız yokladığı, Almanya Bundesliga temsilcilerinin de oyuncuyu yakinen takip ettiği bildirildi.

Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin ise iyi bir teklif gelmesi durumunda Taha'yı satabileceği vurgulandı. Bursaspor altyapısında yetişen Taha Altıkardeş, 2023-2024 sezonunda bedelsiz olarak Trabzonspor'dan kadroya dahil edildi. Göztepe'de 1'inci Lig şampiyonluğu yaşayan oyuncu, son 2 senedir Süper Lig'de de istikrarlı bir şekilde forma giydi. Türkiye U21 Milli Takımı'nda da top koşturan Taha, bu sezon Göztepe'de 18 resmi maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı.