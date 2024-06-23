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Giriş Tarihi: 23.6.2024 23:20 Son Güncelleme: 23.6.2024 23:28

TFF'den flaş Arda Güler ve Montella açıklaması!

TFF’den flaş Arda Güler ve Montella açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, milli oyuncumuz Arda Güler ve A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Montella'nın Çekya maçı öncesi yapılan son antrenmanda kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, milli oyuncumuz Arda Güler ve A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Montella'nın Çekya maçı öncesi yapılan son antrenmanda kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı.

"BU TÜR İÇERİKLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

TFF'nin yaptığı açıklamada "Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır."

"İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir."

"Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağ duyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız." denildi.

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TFF'den flaş Arda Güler ve Montella açıklaması!
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