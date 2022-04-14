Kuryelik bitiyor mu? Yemeksepeti YEBO geliyor!

Online paket servis sektörüne öncülük eden Yemeksepeti, daha hızlı, verimli ve güvenilir bir teslimat süreci için Türkiye'de ilk olarak otonom robotlarını hizmete sokuyor. YEBO adı verilen bu robotlar zamanla tüm Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak.

Yemeksepeti'nin Delivers.ai işbirliği ile gerçekleştirdiği bu projede robotlar sahip olduğu hassas navigasyon teknolojisi ile birlikte sipariş sürecine farklı bir deneyim kazandırıyor. Onay sistemiyle gerçekleşecek bu süreçte YEBO teslimatını isteyen kullanıcılar sipariş verdikten sonra e-posta yoluyla gönderilen kod ile birlikte sipariş süreçlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlayacak.

YEBO'ların özel haznesi sayesinde içerisindeki yemekler uzun süre korunabiliyor. Değiştirilebilir bataryası sayesinde sunulan hizmet yarıda kalmıyor ve süreç kesintisiz devam ediyor. 15 cm'ye kadar kaldırım tırmalabilen bu akıllı robotlar gerektiği durumlarda ise manuel kullanıma geçiş yapılabiliyor. Böylelikle kullanıcıların mağduriyeti önleniyor.

Bu hızlı, akıllı ve daha güvenilir robot sistemi alıştığımız kurye sistemini bitirip bitiremeyeceği ise merak konusu oluyor.