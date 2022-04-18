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Giriş Tarihi: 18.4.2022 10:13 Son Güncelleme: 18.4.2022 10:18

NBA’den Metaverse ve NFT projesi geliyor!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
NBA’den Metaverse ve NFT projesi geliyor!

ABD'de kurulmuş profesyonel basketbol ligi organizasyonu olan NBA, tüm dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından biridir. Dijital çağa ayak uydurmayı hedefleyen NBA, basketbola ve Web 3'ü entegre ederek takipçilerini sevindirmeyi hedefliyor.

Dünyada en çok izlenen profesyonel basketbol ligi organizasyonu NBA, Web 3 projesine imza atıyor. NBAxNFT projesi ile birlikte basketbol severler metaverse dünyasına giriyor. Kripto paralarla birlikte NFT popülerliğinin de arttığı bu sıralar birçok marka dijital projelere imza atıyor. Giyim, teknoloji alanlarına ek olarak spor dünyası da NFT konusunda birçok projeye yatırım yapıyor. Daha önce Barcelona, AC Milan ve Liverpool gibi takımlar NFT konusunda projeler yapmıştı. Dijital değişim konusunda yeni bir adım da NBA'den geliyor.

Playoff maçları başlayan ve sevenleri tarafından büyük bir heyecanla takip edilen NBA ligi, yeni projesiyle birlikte basketbolu ve Web 3'ü birleştirerek yeni dijitale ayak uydurmayı hedefliyor. Bu projede oyunlar, NFT'ler ve metaverse'ü dahil edecek olan NBA, yeni bir Twitter hesabı ve Discord kanalı açtı.

Daha önce de bir dijital bir girişimde bulunan NBA, Top Shot isimle bir NFT Pazar yerini kullanıma sunmuştu. Lig tarihindeki en ikonik anları NFT'ye dönüştürerek satmayı planlayan NBA, yeni projesinde bu adımları genişleterek yeni teknolojiyi takipçileriyle buluşturmayı hedefliyor.

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NBA’den Metaverse ve NFT projesi geliyor!
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