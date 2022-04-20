En ucuz MacBook tasarımı hakkında bilinmeyenler

Kullanışlılığı ve şık duruşuyla MacBook modelleri, müşteriler tarafından sevilerek kullanılıyor. Mevcut piyasada en ucuz MacBook, 17,499 TL fiyatıyla 2021 model 13 inçlik MacBook Air modeli olarak gözüküyor. Apple 2022 yılının sonuna doğru tanıtmayı planladığı yeni MacBook Air modelinin diğer bilgisayarlarına göre daha ucuz olduğunu iddia ediyor. Tanıtımına kısa bir süre kalmışken yeni MacBook Air'in tasarımının nasıl olacağı herkes tarafından merak konusu olmuş durumda.

MacBook Air 2022'nin nasıl görüneceği iddiaları ortaya atılmaya başladı. Cihazın bazı özellikleri ve tasarımı konusuyla MacBook Pro modellerine benzeyeceği iddia ediliyor. Yeni Nesil Macbook, tasarım ve teknik özellik bakımından büyük bir revizyon alacak. Yeni modele 24 inç iMac'a benzer özellikler eklenecek ve birçok değişik renk seçenekleri de bulunacak. Yeni nesil Air modeli, 13.6 inçlik retina ekranla birlikte mini LED ekrana da sahip olacak.

Klavye konusunda da farklılıkların bulunacağı bu modelde her harfin altında boşluk bulunacak ve beyaz renk seçeneği de bulunacak. Apple M2 çipi ile de desteklenecek olan bu modelde USB Type-C ve bir Thunderbolt bağlantı noktasının da bulunacağı iddialar arasında. HDMI ve SD kart yuvalarının olup olmayacağı henüz belli olmayan yeni MacBook Air modeli 16 GB bellek ile 2 TB'a kadar depolama seçenekleri olacak. Cihazın pil ömrünün ise 20 saat olacağı iddia ediliyor.