PlayStation oyunlara reklam koymak istiyor

Advertising Insider'a göre Sony, mikro dönüşüm veya savaş geçişlerinin arasında para kazanmanın bir yolunu arıyor. Sony'nin amacı, sanal oyunların içerisine reklam yerleştirmek. Bunu sanal spor stadyumuna reklam panosu koyarak gerçek stadyumdaki gibi bir ortam yaratmak ya da avatar görünümlerine reklam ekleyerek para kazanmak istiyor.

Bu ürün yerleştirme yöntemiyle reklam verme konusunda bazı endişeler var. İnsanların satın alma alışkanlıkları üzerindeki değişiklikler sürekli bir reklam akışı oluşturağı ya da reklam verenlerin şiddet içerikli oyunlarda ürün tanıtımını yapmaktan kaçınacağı düşünülüyor.