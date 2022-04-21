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Giriş Tarihi: 21.4.2022 16:49 Son Güncelleme: 21.4.2022 16:55

PlayStation oyunlara reklam koymak istiyor

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
PlayStation oyunlara reklam koymak istiyor

Geçen hafta Xbox ücretsiz oyunlarına daha fazla reklam eklemek istediğini açıkladıktan sonra PlayStation da kendi reklam programını test aşamasına aldı.

Advertising Insider'a göre Sony, mikro dönüşüm veya savaş geçişlerinin arasında para kazanmanın bir yolunu arıyor. Sony'nin amacı, sanal oyunların içerisine reklam yerleştirmek. Bunu sanal spor stadyumuna reklam panosu koyarak gerçek stadyumdaki gibi bir ortam yaratmak ya da avatar görünümlerine reklam ekleyerek para kazanmak istiyor.

Bu ürün yerleştirme yöntemiyle reklam verme konusunda bazı endişeler var. İnsanların satın alma alışkanlıkları üzerindeki değişiklikler sürekli bir reklam akışı oluşturağı ya da reklam verenlerin şiddet içerikli oyunlarda ürün tanıtımını yapmaktan kaçınacağı düşünülüyor.

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PlayStation oyunlara reklam koymak istiyor
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