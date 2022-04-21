Xiaomi’nin yeni bombası bugün patlıyor!

Xiaomi Civi, bu serideki ilk akıllı telefon olacak. Snapdragon 778GB+ tarafından desteklendiği ortaya çıkan bu telefon, Civi 1s dizisine eklenecek. Daha yumuşak, daha dayanıklı ve daha uzun pil ömrüne sahip bu telefonun diğer özellikleri Çin'de gerçekleşecek lansman ile birlikte bugün tanıtılacak.

Xiaomi Civi 1S, 6.55 inç Full HD+ çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO AMOLED panel ile tanıtılacak.

Kavisli tasarım geri dönüyor…

Kavisli bir tasarıma sahip olması beklenen bu cihazın işlemcisi Qualcomm Snapdragon 778G Plus olacak. 6nm mimariyle üretilen yonga seti, 2,5 GHz'e kadar çıkan Kryo 670 CPU çekirdeklerine ek olarak Adreno 642L grafik birimine ev sahipliği yapacak.

Ön kamerası 32 mp Sony IMX616,

Arka kamerası ise 64 mp OIS destekli Samsung GW3 ana kamera,

8 mp Sony IMX355 ultra geniş açı ve

2 mp Black&White (Siyah Beyaz) sensörlerden oluşan üçlü bir kamera yapısı olacak.