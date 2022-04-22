Türkiye’deki Mültecilere Özel Getir Muadili Uygulama Çıktı

Yenilenerek 2021 yılında PaketMan ismi ile tekrar servis vermeye başlayan bu uygulama, arayüzü ve renkleri ile 'Getir' uygulamasına olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

Ücretsiz olarak indirilebilen bu uygulamanın kurulma amacı restoran ve mülteci müşteriler arasındaki iletişim problemini çözmek. Kapıda ödeme ve online ödeme seçenekleri sunan PaketMan, sınırlı ödeme seçeneği ve standartları iyi olmayan sipariş sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyor.