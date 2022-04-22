Türkiye’deki Mültecilere Özel Getir Muadili Uygulama Çıktı

Özellikle son günlerde gündeme gelen restoran ve mülteci müşteriler arasında gerçekleşen iletişim sorunu yüzünden yüzlerce restoran ve müşteri mağdur oluyor. Bu iletişim sorununun başında dil geliyor.
Bu sorunu çözmek adına geliştirilen 'PaketMan' adlı bu uygulama Arapça dil desteği veriyor. 'Türkiye'deki restoranlardan sipariş verebilen ilk Arapça uygulama' açıklamasıyla hizmet vermeye başlayan PaketMan, ilk olarak 2018 yılında My Order ismi ile yayınlanmış ve 2020 yılında hizmetini durdurmuştu.
Yenilenerek 2021 yılında PaketMan ismi ile tekrar servis vermeye başlayan bu uygulama, arayüzü ve renkleri ile 'Getir' uygulamasına olan benzerliği ile dikkat çekiyor.
Ücretsiz olarak indirilebilen bu uygulamanın kurulma amacı restoran ve mülteci müşteriler arasındaki iletişim problemini çözmek. Kapıda ödeme ve online ödeme seçenekleri sunan PaketMan, sınırlı ödeme seçeneği ve standartları iyi olmayan sipariş sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyor.