Casper Nirvana M600 satışa çıktı

Casper'dan yapılan açıklamaya göre, iş yapış şekilleri ve faaliyetlerin yönetimi gibi tüm süreçler kurumlarda teknolojik çözümlerle yürütülüyor. Değişimi beraberinde yaşayan şirketlerin kurumsal istekleri de özellikle bilgisayar tercihlerinde farklılık göstermeye başlıyor.

Kalabalık işletmelere sunduğu güçlü ve performanstan ödün vermeyen çözümleri ile kurumların önemli iş ortağı konumunda olan Türkiye'nin teknoloji markası Casper da 10. ve 11. Nesil Intel'in güçlü işlemcileriyle sunulan ve kurumsal müşterilerin taleplerine göre şekillendirdiği, Small Form Factor yapısıyla da hem dikey hem yatay olarak kullanılabilen güç ve performans bilgisayarı Nirvana M600'ü tanıttı.

Kurumların taleplerine tek bilgisayarda cevap verildi

Çağın dinamiklerine uygun adımlar atan birçok kurumun dijital dönüşümünde en önemli adımı kullanılan bilgisayarlar oluşturuyor. Özellikle fazla kullanıcıya sahip işletmelerin bilgisayar kullanımlarındaki ihtiyaçların başında gelen kullanılabilir port zenginliği ve IT operasyonlarındaki yükü hafifletecek unsurlar tercihlerde başı çekiyor.

Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren ve ilk 500 şirketin yüzde 20'sine hizmet veren Casper, kurumsal müşterilerinin taleplerini göz önünde bulundurarak Nirvana M600'ü görücüye çıkardı. Kompakt, yüksek performansın Intel 10. ve 11. Nesil işlemciler ile buluştuğu, üretkenliğin ve esnekliğin de bir arada sunulduğu Nirvana M600, Small Form Factor yapısıyla kurumlara yapay ve dikey kullanılabilirlik, kasa inceliği sayesinde alan tasarrufu yaratıyor.

"Tool Free" vidasız tasarımlı Nirvana M600, ürünün montaj ve kurulum aşamalarında herhangi bir vida veya materyale ihtiyaç duyulmadan kurulmasını ve kullanılmasını sağlayarak IT personellerinin de tercih sebebi olurken, satın alımdan sonra da upgrade edilebilir olduğu için kurumların uzun süreli kullanımlarında performansını koruyabilmesini sağlıyor.

Çalışanlar için güç ve performanstan ödün vermeyen bilgisayar

İşlemci fanının yanında 80 mm harici termal soğutma fanıyla çalışanların uzun süre yüksek performansta çalışmasını sağlayan Nirvana M600, slim optik opsiyonunun yanı sıra çalışanlara farklı depolama birimleriyle birlikte çoklu depolama kullanımı da sunuyor.

İnce tasarımına karşın çoğu ana kart, işlemci, disk ve ram seçeneklerini destekleyebildiği için kurum taleplerine cevap verebilen M600, zengin port kullanımı ile en büyük farkını ortaya koyuyor.

Ergonomik kullanım ve hızlı veri aktarımı düşünülerek de tasarlanan Casper Nirvana M600, arka paneldeki zengin port sayısına ilave olarak ön panelde bulunan USB ve Type-C portları ile kolay erişim ve hızlı veri aktarımını da bir arada sunuyor.

Kurumların üretkenliği ve esnekliği bir arada deneyimleyeceği güçten ve performanstan ödün vermeyen Casper Nirvana M600 masaüstü bilgisayarlara https://www.casper.com.tr/masaustu-bilgisayar/casper-nirvana-m600 linkinden ulaşılabiliyor.