Bilim insanlarından müthiş yöntem: Plastiği birkaç günde parçalayacaklar!

Texas Üniversitesi'nden araştırmacılar, plastiği kolayca parçalayabilen modifiye edilmiş bir enzim geliştirdiklerini söyleyerek geçen hafta Nature'da bulgularını yayınladılar.
Bilim insanları, giyim ve plastiklerde yaygın olarak bulunan sentetik bir bileşik olan polietilen tereftalatın (PET) yapı taşlarını bozabilen hızlı etkili bir protein oluşturmak için makine öğrenimini kullandılar.
Depolimerizasyon adı verilen süreç, PET'i oluşturan yapı taşlarını orijinal monomerlerine ayırır ve onları diğer ürünlere dönüştürür.
PET, araştırmaya göre küresel atıkların yüzde 12'sini oluşturuyor ve FAST PETase adı verilen bu enzimler onları sadece bir hafta içinde parçalayabiliyor.
Araştırmacılar, modifiye enzimlerini 50'den fazla plastik kap türü üzerinde test ettiler.
Makalenin yazarı ve Kimya Mühendisliği profesörü Hal Alper, VICE'ın Anakartı ile süreç hakkında konuştu.
Alper, "Orijinal monomerinize sahip olduğunuzda, sıfırdan taze plastik yapıyormuşsunuz gibi oluyor ve ek petrol kaynakları kullanmanıza gerek kalmıyor.
"Bunun geleneksel bant geri dönüşümüne göre avantajları var. Plastiği eritip yeniden kalıplasanız, geri dönüşümle geçtiğiniz her turda plastiğin bütünlüğünü kaybetmeye başlarsınız.
"Buraya kıyasla, depolimerize edip sonra kimyasal olarak yeniden polimerize edebiliyorsanız, her seferinde saf PET plastik yapıyor olabilirsiniz."
Bilim adamları, 19.000 protein yapısını, bu yapılar içindeki amino asitlerin konumlarını tahmin etmeyi öğreten bir makineye besleyen bir algoritma kullanarak tam yapılarına ulaştılar.
Elde ettikleri yapı, çeşitli sıcaklık ve pH koşullarında 51 tip PET'i parçalayabildi.
2005 yılında, plastikleri parçalayabilen 19 farklı enzim keşfedildi, ancak bunların çoğu yalnızca belirli sıcaklık ve koşullarda iyi işlev görüyor.
Sonuçlarını, "endüstriyel ölçekte enzimatik plastik geri dönüşümü için uygun bir yol" gösterdiklerini iddia ederek sonlandırdılar. Bilim adamları, toprağı ve suyu rahatsız eden plastik atıkların azaltılması söz konusu olduğunda çalışmalarını hızlandırıyorlar.
Avrupa'da, nehirlerde plastik atıkları hapsetmek için baloncukları kullanan 'Büyük Kabarcık Bariyeri' adı verilen genişleme planlarıyla Amsterdam kanallarında bir yenilik başlatıldı.
Teknoloji, su yolunun altındaki bir tüpten hava pompalayarak bir baloncuk duvarı oluşturuyor ve ardından plastiği yüzeye doğru yönlendiriyor.
Bariyer nehir boyunca çapraz olarak döşeniyor ve atıkların doğal su akışını takip ederek bir toplama sistemine itilmesine izin veriyor.
Buluşun kanaldaki çöplerin yüzde 86'sını su yüzeyine çıkardığı söyleniyor. Su yüzeyine çıkan çöpler rahatlıkla toplanıyor.