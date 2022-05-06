Bilim insanlarından müthiş yöntem: Plastiği birkaç günde parçalayacaklar!

Texas Üniversitesi'nden araştırmacılar, plastiği kolayca parçalayabilen modifiye edilmiş bir enzim geliştirdiklerini söyleyerek geçen hafta Nature'da bulgularını yayınladılar.

Bilim insanları, giyim ve plastiklerde yaygın olarak bulunan sentetik bir bileşik olan polietilen tereftalatın (PET) yapı taşlarını bozabilen hızlı etkili bir protein oluşturmak için makine öğrenimini kullandılar.

Depolimerizasyon adı verilen süreç, PET'i oluşturan yapı taşlarını orijinal monomerlerine ayırır ve onları diğer ürünlere dönüştürür.

PET, araştırmaya göre küresel atıkların yüzde 12'sini oluşturuyor ve FAST PETase adı verilen bu enzimler onları sadece bir hafta içinde parçalayabiliyor.

Araştırmacılar, modifiye enzimlerini 50'den fazla plastik kap türü üzerinde test ettiler.