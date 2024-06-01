Son dönemde pek çok akıllı telefon ve akıllı saat markası piyasaya çıkıyor. Akıllı telefon ve saatlerde ilk önceliğimiz alışkanlılklarımızı devam ettirmesi. Yani akıllı telefonda hangi uygulamalara sahipseniz, saatin o uygulamaları desteklemesini istersiniz. Kolay taşınması, kolay kullanım ve pil ömrü diğer önemli detayları oluşturuyor. İşte tüm detaylara baktığınızda Huawei Watch Fit 3 yoğun kullanımda bile 1 haftayı bulan pil ömrü ile dikkat çekiyor. baktığınızda Huawei Watch Fit, hem iOS işletim sistemli iPhone telefonlarla hem de tüm Android telefonlarla uyumlu şekilde kullanılabiliyor. Huawei Watch Fit ile kullanılan Huawei Health uygulaması Apple Store, Android Market ve tüm storelarda mevcut.

Ancak en önemlisi de şık bir akıllı saat kolunuzda aksesuar olarak da yakıştığını düşünmelisiniz.

Her telefona aklına uyumlu saat sağlığınızın bekçisi olsun

KARE EKRANLA KOLUNUZDA

HUAWEI WATCH FIT 3, modeliyle yuvarlak değil, kare ekran tercih edenlerin taleplerine karşılık veriyor. Sonuçta milyonlarca kullanıcının tercihi geleneksek saat formu yerine kare ekran olabilir.

Bu son versiyon sadece bir akıllı saat değil; kıyafetlerinizi tamamlayan şık bir aksesuar olarak da taşıyabiliyorsunuz. Bunun için birden fazla kayışla kıyafetlerinize uyum sağlayan bir tercihte bulunabilirsiniz. Böylece size sporunuza ve yaşam tarzınıza uyumlu bir akseusar olarak kolunuzda taşıyabiliyorsunuz. Kayış değişimi yeni bas çıkar link tasarımı ile hızlı ve kolay kayış değişimine olanak sağlıyor. Siyah, Pembe, Yeşil ve Ay beyazı Floroelastomer kayışlı modeller. Gri naylon kayışlı model, İnci beyazı deri kayışlı model seçeneği bulunuyor. 26 gram gibi çok hafif tasarıma sahip 1.82 inç geniş bir ekrana sahip. Ayrıca 1500 nit AMOLED ekran, 347 PPI değeriyle rakiplerinin önünde göz ve kullanım konforu sunuyor. 60 Hz, yüzde 77 ekran-gövde oranıyla görsel olarak kullanıcıyı zorlamıyor.

Dönen Taç ve Fonksiyon tuşu daha kolay ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ve etkileşimi sunuyor. Modern saat gövdesi, bir işlev düğmesinden ve dış kısmı güneşle fırçalanmış döner kurma kolundan oluşan basit bir navigasyon sistemiyle tamamlanıyor.

SAATİN FARKLI TASARIM ŞANSI

Gülümseyen yüzle sabah karşılaması, akşam uykuya hazırlayan yeni özel saat yüzleri arasında yeni Fun Mood 'emoji' serisi dikkat çekiyor. Şık ve yenilikçi paralaks Time Illusion'ın yanı sıra birçoğu Watch Fit 3 için yeni oluşturulan yüzlerce yüz daha yer alıyor. Fit 3 ayrıca renklerin ve özelliklerin gelişmiş şekilde kişiselleştirilmesine de olanak tanıyor. Yeni aktivite halkaları ve kalori yönetimi takibi kolaylaştırıyor. Üstelik sadece kalori yakarken değil, yemek yerken de veriye dayalı ölçüm yapılmasını sağlayan Formda Kal uygulaması sizin için iyi bir yol arkadaşı olmasını sağlıyor. WATCH FIT 3, arayüzünü önceki nesilden yükselterek tamamen yeni aktivite halkalarını ekliyor.

Bu özellik, kullanıcıları fitness hedeflerine doğru motive etmek ve dengeli bir yaşam tarzı geliştirmek için günlük egzersiz, yakılan kaloriler ve ayakta durma hatırlatmaları gibi sağlık izleme yeteneklerini geliştiriyor.

UZUN PİL ÖMRÜ UYURKEN TAKİPTE KALIYOR

Uzun pil ömrü gece kolunuzdan çıkarmanıza gerek kalmadan uyku kalitenizi ölçmenizi sağlıyor. Standart kullanımda 10, yoğun kullanımda 7 gün pil ömrü diğer saatlerden en önemli farklardan biri.

WATCH FIT 3 hızlı bir şekilde şarj oluyor ve 10 dakikalık hızlı bir şarj size tüm gün boyunca yetebilir. 60 dakikalık şarj ile saatinizin şarjını fulleyebilirsiniz. Ayrıca yoğun ve stresli işiniz varsa, tüm gün nabız, adım, yakılan kalori, kandaki oksijen oranı (SpO2), stres takibi yapmanızı sağlıyor. Gece uyku nefes farkındalığı ve kadınlar için geliştirilmiş menstural döngü izleme gibi özelliklere sahip. 100+ Spor modu özelliğine futbol, basketbol, padel, eSpor ve pist koşusu da eklendi. Cihaza yüklenen temel sporlar açısından Fit 3'ün rakiplerine göre çok daha fazla çeşitlilik ve çoklu spor işlevselliği sunduğunu belirtelim.

Akıllı asistan sürekli kolunuzda

Zengin ve ilgi çekici kişisel fitness kursları, Huawei'nin bu özelliğe sahip tek akıllı saat serisi HUAWEI WATCH FIT'in her zaman benzersiz bir avantajı olmuştur. Pist koşusu, açık havada koşu, kapalı alanda koşu, açık havada bisiklet, kapalı alanda bisiklet, havuzda yüzme, açık suda ve ip atlama gibi 8 ortak egzersiz modunu birleştiren HUAWEI WATCH FIT 3, ısınma ve esneme animasyonlarını sesli talimatlarla bütünleştiriyor. WATCH FIT 3, telefonunuza uzanmanıza gerek kalmadan birçok temel işlevi de gerçekleştirebilir. Bluetooth'un gücüyle akıllı saatinizden gelen bir aramayı kabul edebilir/reddedebilir, hatta müzik çalmayı ayarlayabilirsiniz.