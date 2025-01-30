Bilim insanları uyardı: Bu su altı yanardağı 2025’te patlayacak!

Oregon State Üniversitesi'nden araştırmacı Bill Chadwick, volkanın tabanının yılda 25 santimetre yükseldiğini belirtti. 2015'teki son patlamasında 9.000 deprem kaydedilen Axial'de sismik hareketlilik de artmış durumda.

Uzmanlar, okyanus basıncının patlamayı bastıracağını ve lav akıntılarının Hawaii'deki gibi sakin olacağını söylüyor. Yellowstone Yanardağı Gözlemevi'nden Mike Poland, olayın büyük bir tehdit oluşturmadığını belirterek, "Axial dünyadaki en iyi izlenen su altı volkanıdır" dedi. Bilim insanları, Axial'den elde edilen verilerin diğer volkanlara dair önemli bilgiler sağlayabileceğini düşünüyor.