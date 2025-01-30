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Giriş Tarihi: 30.1.2025 12:30

Bilim insanları uyardı: Bu su altı yanardağı 2025'te patlayacak!

Oregon kıyılarının 480 kilometre açığında bulunan devasa su altı yanardağı Axial Seamount'un 2025 yılı sonuna kadar patlayabileceği öngörülüyor. 1.25 mil genişliğinde ve 1.100 metre yüksekliğindeki yanardağ, Juan de Fuca Sırtı'nda yer alıyor ve bölgedeki en aktif volkanlardan biri olarak biliniyor.

Bilim insanları uyardı: Bu su altı yanardağı 2025’te patlayacak!

Oregon State Üniversitesi'nden araştırmacı Bill Chadwick, volkanın tabanının yılda 25 santimetre yükseldiğini belirtti. 2015'teki son patlamasında 9.000 deprem kaydedilen Axial'de sismik hareketlilik de artmış durumda.

Uzmanlar, okyanus basıncının patlamayı bastıracağını ve lav akıntılarının Hawaii'deki gibi sakin olacağını söylüyor. Yellowstone Yanardağı Gözlemevi'nden Mike Poland, olayın büyük bir tehdit oluşturmadığını belirterek, "Axial dünyadaki en iyi izlenen su altı volkanıdır" dedi. Bilim insanları, Axial'den elde edilen verilerin diğer volkanlara dair önemli bilgiler sağlayabileceğini düşünüyor.

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Bilim insanları uyardı: Bu su altı yanardağı 2025'te patlayacak!
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