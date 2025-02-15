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Giriş Tarihi: 15.2.2025 16:23

Kaplumbağalar, Dünya’nın manyetik alanını harita olarak kullanabiliyor

Bilim insanları, bazı hayvanların Dünya’nın manyetik alanını kullanarak favori bölgelerinin haritasını oluşturabildiğini kanıtladı. Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, göç eden kuşlar, somon balıkları, ıstakozlar ve deniz kaplumbağaları gibi hayvanlar manyetik alan çizgilerini pusula gibi kullanarak yönlerini belirliyor.

Kaplumbağalar, Dünya’nın manyetik alanını harita olarak kullanabiliyor

Kuzey Karolina Üniversitesi'nden Kayla Goforth liderliğindeki araştırma, kaplumbağaların manyetik alanı yalnızca yön bulmak için değil, aynı zamanda yuvalama ve beslenme alanlarını belirlemek için bir harita gibi kullandığını gösterdi. Bilim insanları, bu hayvanların belirli bölgelerin manyetik koordinatlarını öğrenip hatırlayabildiğini düşünüyor.

Deney kapsamında genç caretta carettalar, Atlantik Okyanusu'nun manyetik alanını taklit eden bir tankta gözlemlendi. İki ay boyunca tankın manyetik alanı değiştirildi ve kaplumbağalara sadece belirli bir manyetik alan sağlandığında yiyecek verildi. Kaplumbağalar, bu alanın manyetik imzasını öğrendi ve yemek beklentisiyle dönerek, ağızlarını açarak "kaplumbağa dansı" yaptılar.

Bilim insanları, manyetik harita duyusunun, pusula duyusundan farklı bir mekanizmayla çalıştığını düşünüyor. Ancak hayvanların bu bilgiyi nasıl algıladığı henüz tam olarak bilinmiyor.

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Kaplumbağalar, Dünya’nın manyetik alanını harita olarak kullanabiliyor
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