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Giriş Tarihi: 23.10.2026 10:59 Son Güncelleme: 23.10.2026 11:03

Whatsapp, iPhone kullanıcıları için mesaj zamanlama özelliğini test etmeye başladı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği mesaj zamanlama özelliğini iPhone için geliştirmeye başladı. Daha önce Android beta sürümünde görülen bu yenilik, şimdi iOS platformundaki sınırlı sayıdaki beta kullanıcısına sunuluyor.

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Doğrudan sohbet ekranı üzerinden yönetilen yeni sistemde kullanıcılar, mesajı yazdıktan sonra gönder butonuna basılı tutarak iletilerini belirli bir ileri tarihe planlayabilecek. Zamanlama aralığı, mevcut andan en az 10 dakika sonrası ile en fazla iki hafta sonrası arasında ayarlanabiliyor. Planlanan mesajlar, ilgili sohbetin bilgi ekranında listelenerek gönderim öncesinde düzenlenebiliyor veya iptal edilebiliyor. Ayrıca mesaj gönderildiğinde alıcı tarafa zamanlandığına dair herhangi bir bildirim gitmiyor.

Grup sohbetlerinde de çalışan özellik, içerik tutarlılığını korumak adına özel kurallara sahip. Planlanan bir ileti, yalnızca mesajın zamanlandığı anda grupta bulunan üyelere iletiliyor; daha sonra gruba katılan yeni kullanıcılar bu mesajı göremiyor. Uçtan uca şifreleme ile korunan ve harici otomasyon uygulamalarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran bu özelliğin, beta testlerinin ardından tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
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Whatsapp, iPhone kullanıcıları için mesaj zamanlama özelliğini test etmeye başladı
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