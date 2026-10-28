Yapay zeka devi Anthropic, başka bir yapay zeka tarafından hacklendi!

Claude modelinin geliştiricisi olan Anthropic, söz konusu sızma olayını doğrularken, erişimin satış, insan kaynakları ve bilişim sistemleri gibi sınırlı bir alanla kısıtlı kaldığını açıkladı. Şirket, kullanıcıların Claude'a gönderdiği mesajlara, kaynak kodlarına ya da model ağırlıklarına erişilmediğinin altını çizdi. Güvenlik açığının, Anthropic'in kullandığı üçüncü taraf iş yazılımlarından kaynaklandığı belirtildi. Olayın ardından ilgili erişimler aynı gün kapatılarak söz konusu yazılımlar devre dışı bırakıldı.

Bu çarpıcı siber güvenlik olayı, Anthropic'in Nasdaq borsasında "ANT" koduyla işlem görmek üzere halka arz başvurusu (S-1) yaptığı 26 Ekim 2026 dönemiyle aynı zamana denk geldi. Yaşananlar, dünyanın en gelişmiş yapay zeka sistemlerini koruyan şirketlerin bile günlük iş süreçlerindeki tedarik zinciri yazılımları üzerinden risk altında kalabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.