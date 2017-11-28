Samsung Galaxy Note 8 incelemesi

Samsung Galaxy Note 8, Note 7 ile yaşananların ardından Samsung'un ciddi bir geri dönüş hikayesidir. Galaxy Note 8 modeli, Ekim 2018 itibarıyla geniş 6.3 inç büyüklüğünde 'Sonsuzluk Ekranı', 6GB RAM ve Snapdragon 835 yonga seti ile artan performans ve üstün arka kamera performansıyla piyasadaki en üst seviye akıllı telefon modeli olarak tanımlanabilir. Pil değerinin biraz düşürülmesi ise, pil süresini düşürmüyor. Telefon hakkında ufak bir özet geçtikten sonra detaylara geçelim.

Samsung Galaxy Note 8 ile dolu dolu 2 hafta geçirdim ve bu telefonu dolu dolu kullanmadan önce de 2 yıllık bir Galaxy Note 5 kullanıcısıydım. S Pen kalemi ve ekran boyutlarıyla Galaxy Note 5'i severek kullandım. Peki 2 yıllık aradan sonra gelen Galaxy Note 8 modeli beni tatmin etti mi diye sorarsanız, cevabım "Kesinlikle" olacak.

Neden diyecek olursanız, bir üniversite öğrencisi olarak devamlı ders içerisinde ve ders dışarısında not almak durumunda oluyorum. Yeni Note 8'in sahip olduğu daha yetenekli, daha ince bir uca sahip (0.7mm) S Pen kalemi ile dev Sonsuzluk Ekranı bu konuda müthiş bir uyum içerisinde çalışıyor.

Neden Galaxy Note 8'i 6.2 inç'lik Galaxy S8 Plus yerine satın alalım? Bir inçin onda biri gerçekten önemli değil tabii ki ancak sadık Note hayranlarının S Pen işlevlerini çok sevdiğini biliyoruz. Bunun yanı sıra, 6GB RAM'in getirdiği ekstra performans ve testlerde çok hoşumuza giden arka kamera performansı tercih sebebi olabilir diyebiliriz.

Galaxy Note 8, Samsung'un şu anki en güçlü telefonu. Ancak telefonun üzerinde konuşulmayacak eksileri de yok değil. Bunlardan birisi ergonomisi. Daha açık konuşmak gerekirse, telefonu bazı durumlarda tek el ile kullanmak mümkün olmuyor. Çünkü telefonun 18:5:9 oranlı ekranı rakiplerine oranla daha uzun konumda.

Büyüyen ve uzayan ekranla birlikte daha önce 'Ana ekran tuşu'na konumlandırılan parmak izi tarayıcısının yeri de değiştirilmiş. Note 8'de parmak izi sensörü cihazın arkasına ve biraz da merkez dışında kalmış. Çünkü ortalama fiziksel özelliklere sahip bir insan parmak izi tarayıcıya erişmek için ekstra çaba sarf etmek durumunda kalabilir. Bunun alternatifi iris tarayıcısı ise her zaman kilidi açmak istediğinizde çalışmıyor. Bu konuya daha sonra geleceğiz.

Sonraki olumsuz konu ise Note 8'in fiyatı. Telefonda en gelişmiş kameralar, çarpıcı bir ekran ve genel anlamda en üst düzey özellikleri buluyorsunuz. Tüm bunlar ise son kullanıcıya ekstra ücret olarak dönüyor.

Note 8, büyük ekran, büyük performans ve büyük fiyata sahip.