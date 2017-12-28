iPhone X incelemesi

Apple, iPhone 6'dan beridir çıkardığı telefonlarda temel tasarım dilini benimsemişti. iPhone X'le birlikte bu durum değişti. iPhone X'in kasası, cam ve paslanmaz çelik çerçeveden oluşuyor. Hatırlarsanız iPhone 4s'e kadar Apple, kasalarda cam kullanmıştı, ancak iPhone 5'le birlikte alüminyum kasaya geçiş yaptı. Cihazın tasarımı orijinal iPhone'u hatırlatıyor. Yani Apple, 2017'le birlikte geçmişe doğru bir dönüş yaptı diyebiliriz. Tabii ki kasada cam kullanılmasının diğer bir nedeni de kablosuz şarj özelliğinden kaynaklanıyor.

iPhone X, tam OLED ekrana ve yuvarlak köşelere sahip. Ekranın üst kısmında ise TrueDepth kamerayı içeren çıkıntı var. Daha önce Galaxy S8+ ve Note 8 kullandığım için ekran bana biraz ufak geldi. Çıkıntıyı ise en başlarda pek benimsemedim, ama sonradan gözüm alıştı. Ön kamera sisteminin olduğu bu çıkıntı için farklı yorumlar var. Apple'ın tasarımda kendine has imzası olması için böyle bir şey yaptığını söyleyenler var, başkaları ise TrueDepth kamera bileşenleri yüzünden çıkıntıyı yapmak zorunda olduğunu düşünüyor. Sonuç ne olursa olsun, bu çıkıntı iPhone X'in tasarım özelliği olarak akıllara kazınmış durumda. Belki Apple, Galaxy S8+ veya diğer telefonlardaki gibi üst kısma düz bir çerçeve yapabilirdi.

Tam ekranla birlikte klasik Home tuşu artık yok. Eski bir iPhone kullanıcısı olarak (Ayrıca S8+ ve Note 8'de sanal ana ekran tuşuna da alışmış biri olarak), ana ekrana gitmek için Home tuşunu aradım. Ama inanın bu duruma da kısa sürede alışıyorsunuz. Home tuşunun olmaması en başlarda biraz ters gelebilir, ama kolayca adapte olacaksınız. Sağ tarafta güç düğmesi ve sim kart yuvası bulunuyor. Sol tarafta ses kontrol ve sessize alma tuşu var. Ses düğmeleri iPhone 6 ve diğer telefonlarla aynı, ama güç düğmesi biraz daha büyük. Tuşların konumları ise gayet iyi. Parmaklarınız tuşlara rahatça erişiyor.