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özür diledi! yapmaya hazırlanıyor

'ların kasıtlı olarak yavaşlatılması ilk olarak GeekBench'le ortaya çıkmıştı ve yayınlanan raporlarla birlikte resmi açıklama yaparak, pil ömrü kısalan iPhone'ların performansını bilerek düşürdüğünü itiraf etmişti. Bu gelişmenin yankıları halen sürüyor. Apple konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı ve kullanıcılardan özür diledi.

HASAN UĞUR NAYIR Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 11:14 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 11:23
Apple özür diledi! İndirim yapmaya hazırlanıyor

Eski modellerinin bilerek yavaşlatılmasıyla ilgili olarak 'dan yeni bir açıklama daha geldi. Cupertino merkezli şirket internet sitesinde özür açıklaması yayınladı.

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Apple'ın açıklaması şu şekilde:

"Herhangi bir Apple ürününün ömrünü kasıtlı olarak kısaltmak veya kullanıcı deneyimini düşürmek için hiçbir şey yapmadık. Hedefimiz her zaman müşterilerimizin sevdiği ürünleri yapmaktır. Bu işimizin büyük bir parçası. Ne hissettiğinizi anlıyoruz. Özür dileriz."

PİL DEĞİŞİM ÜCRETLERİNDE İNDİRİM YAPILACAK

Apple bununla birlikte pil değişim ücretlerinde ise indirim yapmaya hazırlanıyor. Pil değişimi 79 dolardan 29 dolara inecek. Yani 50 dolarlık yapılacak. Bununla birlikte Apple, kullanıcıların iPhone pil durumlarını daha detaylı olarak görebilecekleri güncellemesi de yayınlayacak. Böylece kullanıcılar eğer pil performansında sorun varsa, bu duruma sebep olan kaynaklar hakkında fikir sahibi olabilecek.

Pil değişimindeki indirimin ülkemizde de gerçekleşmesi bekleniyor. Apple Türkiye önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yapabilir.

Diğer yandan DigiTimes sitesi Apple'ın başta iPhone X olmak üzere yeni nesil iPhone'larda fiyat indirimi yapacağını ileri sürdü.

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Apple özür diledi! İndirim yapmaya hazırlanıyor
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