Apple özür diledi! İndirim yapmaya hazırlanıyor

Eski iPhone modellerinin bilerek yavaşlatılmasıyla ilgili olarak Apple'dan yeni bir açıklama daha geldi. Cupertino merkezli şirket internet sitesinde özür açıklaması yayınladı.

APPLE, İPHONE X'İN FİYATINDA İNDİRİME GİDİYOR

Apple'ın açıklaması şu şekilde:

"Herhangi bir Apple ürününün ömrünü kasıtlı olarak kısaltmak veya kullanıcı deneyimini düşürmek için hiçbir şey yapmadık. Hedefimiz her zaman müşterilerimizin sevdiği ürünleri yapmaktır. Bu işimizin büyük bir parçası. Ne hissettiğinizi anlıyoruz. Özür dileriz."

PİL DEĞİŞİM ÜCRETLERİNDE İNDİRİM YAPILACAK

Apple bununla birlikte pil değişim ücretlerinde ise indirim yapmaya hazırlanıyor. Pil değişimi 79 dolardan 29 dolara inecek. Yani 50 dolarlık indirim yapılacak. Bununla birlikte Apple, kullanıcıların iPhone pil durumlarını daha detaylı olarak görebilecekleri iOS güncellemesi de yayınlayacak. Böylece kullanıcılar eğer pil performansında sorun varsa, bu duruma sebep olan kaynaklar hakkında fikir sahibi olabilecek.

Pil değişimindeki indirimin ülkemizde de gerçekleşmesi bekleniyor. Apple Türkiye önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yapabilir.

Diğer yandan DigiTimes sitesi Apple'ın başta iPhone X olmak üzere yeni nesil iPhone'larda fiyat indirimi yapacağını ileri sürdü.

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