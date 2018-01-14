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Whatsapp'a bir yeni özellik daha!
Whatsapp
'a bir yeni özellik daha!
Popüler mesajlaşma uygulaması
Whatsapp
'a gelen yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan uygulamaya bir yeni özellik daha ekleniyor.
Giriş Tarihi: 14.1.2018
13:47
WhatsApp
, WABetaInfo tarafından Android sürümünde fark edilen yeni bir özellikle gündemde.
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