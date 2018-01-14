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'a bir yeni özellik daha!

Popüler mesajlaşma uygulaması 'a gelen yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan uygulamaya bir yeni özellik daha ekleniyor.

Giriş Tarihi: 14.1.2018 13:47
Whatsapp'a bir yeni özellik daha!

, WABetaInfo tarafından Android sürümünde fark edilen yeni bir özellikle gündemde.

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Whatsapp'a bir yeni özellik daha!
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