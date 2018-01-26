Galaxy A8'lerin Türkiye fiyatları belli oldu!

Samsung, bu akşam gerçekleştirdiği basın etkinliğiyle birlikte 2018 yılı için geliştirdiği yeni nesil akıllı telefon modelleri Galaxy A8 ve Galaxy A8+'ın Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi.

Bununla birlikte telefonların Türkiye fiyatı ve diğer satış bilgileri belli oldu.

GALAXY A8 TÜRKİYE FİYATI

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy A8, Orkide Grisi, Altın Sarısı ve Gece Siyahı renk seçenekleriyle 2899 TL satış fiyatıyla ülkemize geliyor.

GALAXY A8+ TÜRKİYE FİYATI

Diğer model olan Galaxy A8+ ise, aynı şekilde Orkide Grisi, Altın Sarısı ve Gece Siyahı renk seçeneklerine ve 3299 TL satış fiyatına sahip.

GALAXY A8 VE A8+ ÖZELLİKLERİ

Samsung'un ilk çift özçekim kameralı telefonları Galaxy A8 (2018) ve Galaxy A8 + (2018) oldu. Bu kameralar ise 16MP + 8MP ikilisi. Ayrıca, Canlı Odak özelliği telefonun iki ön kamera arasında sorunsuzca geçiş yapıp en iyi fotoğrafları çekmeye çalışacak.

Ana kamera ise f / 1.7 diyaframlı 16MP sensör var. Daha istikrarlı videolar için dijital stabilizasyon ve Hyperlapse modu da telefonun kamerasının özelliklerinden.

Cihazlar 2,2 GHz saat hızına sahip işlemcili sekiz çekirdekli Exynos yonga seti ve 4GB RAM ile geliyor. Beklendiği üzere Galaxy A8 (2018) ve A8 + (2018), S-serisinin Sonsuzluk Ekranı tasarımını benimsiyor. Bu ekranda, 18.5: 9 en-boy oranı ve kavisli cam var ancak çözünürlük 1080p'de kalmış.

Daha küçük model olan A8, 5.6 inç ekrana sahipken, A8+ ise 6 inç ekranla geliyor.

IP68 su geçirmezlik özelliğine sahip olan cihaz, USB-C üzerinden hızlı şarj imkanı tanıyor. Telefonların kapasiteleri sırasıyla 3.000mAh ve 3.500mAh'dir.