Samsung Galaxy S9 tüm ihtişamıyla karşınızda

Birkaç gün önce, Samsung, 25 Şubat'ta MWC 2018 kapsamında Galaxy S9 ailesi akıllı telefonlarını resmi olarak duyuracağını açıkladı. Yani şu an için telefonların tanıtılmasına neredeyse 1 ay gibi bir zaman var. Yeni telefonları hakkında pek sır vermeyen şirket son olarak, "yeniden tasarlanmış" bir kamera ile geldiklerini söyledi.

Teknik özellikleri konusunda birkaç bilgi sahibi olduğumuz telefonların tasarımlarının tam olarak neye benzeyeceğini ise bugün itibarıyla öğrendik. Sızıntı kaynağı evleaks'ten gelen görselde Galaxy S9 ve S9+'ın render'ları gözüküyor.

İşte o görsel;

GALAXY S9 VE S9+ ÖZELLİKLERİ

Hem Samsung Galaxy S9 hem de Galaxy S9+'un Snapdragon 845 yonga seti mobil platformunu çalıştırılması bekleniyor. Galaxy S9, 5.8 inç Süper AMOLED ekran, Galaxy S9+ ise 6.2 inç Süper AMOLED ekrana sahip olacak. Galaxy S9 ve Galaxy S9 + sırasıyla 3000mAh ve 3500mAh pil ile gelecek.