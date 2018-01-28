Sakarya'da Bitcoin vurgunu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir işyerinden çalınan 450 bin lira değerindeki elektronik eşyalar arasında bulunan iki bilgisayarın, sanal para ' bitcoin' sunucusu (server) olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Bilgisayarlar bulunamazken, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.



DHA'nın haberine göre, Akyazı ilçesinde geçen pazar günü, 2 kişi, bir gecede 3 kez girdikleri işyerinden 2 özel donanımlı bilgisayarın da olduğu çok sayıda elektronik cihazı çaldı. İşyeri sahibi Yunus Emre Asan, 450 bin lira değerindeki cihazlarının çalındığını ifade etti.

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İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin İstanbul'a gittiklerini tespit etti. İstanbul'da 4 günlük çalışmayla hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olan 33 yaşındaki R.A. ile 28 yaşındaki V.A., Beyoğlu ve Fatih'te yapılan baskınlarla gözaltına alındı.



Şüpheliler Sakarya'ya getirilirken, çaldıkları elektronik eşyalar ise bulunamadı. İşyerinden çalınan 2 bilgisayarın son günlerde gündemde olan sanal para bitcoin sunucusu olarak kullanıldığı ve birinin değerinin 20 bin dolar olduğu ifade edildi.



İki şüpheli Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.