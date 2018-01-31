Facebook'tan kripto paraya yasak geldi!

BBC'nin aktardıklarına göre Facebook, gelişmekte olan teknolojilere açık olduğunu, ancak bazı şirketlerin ise kripto paralardan söz ederken "İyi niyetle" hareket etmediğini söyledi. Bitcoin'inin değerinin yükselmesiyle birlikte son dönemlerde yeni sanal para birimleri ortaya çıktı, ama bu durum bazı kötü niyetli kişileri de harekete geçirdi.

FACEBOOK'UN İLK ÇALIŞANLARI ŞİMDİ NE YAPIYORLAR

DOLANDIRICILAR VAR

Facebook, güvenlik önlemlerinden kaçan reklamların kullanıcılar tarafından kendilerine bildirilmesini de istiyor. Facebook'un üst düzey yetkililerinden Rob Leathern yaptığı açıklamada, "İnsanların dolandırıcılık ya da aldatma korkusu yaşamadan, Facebook reklamlarıyla yeni ürünleri ve hizmetleri keşfetmesini, bunları öğrenmeye devam etmesini istiyoruz. Fakat şu anda iyi niyetli olmayan ICO ve kripto para reklamı yapan birçok şirket var" dedi.

FACEBOOK KULLANMA YAŞ SINIRI 13

ICO İKİ ÜLKEDE YASAKLANMIŞTI

ICO (Initial Coin Offering) kullanıcılara mevcut kripto paralar veya gerçek para karşılığında, daha çıkmamış yeni kripto para birimlerini satın almaya teşvik ediyor. İlk para arzı da diyebiliriz. Bazı şirketler ICO'yu para toplamak için bir yol olarak kullandı. Ancak birçok ICO girşimi basit tabirle ortadan kayboldu.

ICO, Güney Kore ve Çin'de yasaklandı. Diğer ülkelerdeki yetkili kurumlar ise ICO'ya karşı uyarıda bulundu.