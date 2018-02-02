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Kapıkule'de operasyonu!

Sınır kapısından 'ye giriş yapan bir otobüsün bagajında, kripto para üretiminde kullanılan makine ve güç kaynağı ele geçirildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 17:30 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 17:31
Kapıkule'de Bitcoin operasyonu!

'nda 'ye giriş yapan bir otobüsün bagajında, kripto para üretiminde kullanılan makine ve güç bulundu. Alınan bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye sınır kapısından geçerek yurda gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu.

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ARAMA YAPILDI

Otobüste yapılan detaylı aramada, yolcu bagajlarının konulduğu kısımda siyah poşete sarılmış, faturasız, belgesiz ve beyan edilmeyen kripto para yapımında kullanılan makine ile bu makineye ait güç kaynağı ele geçirildi.

Makinenin otobüste yolcu olarak bulunan O.Ö'ye ait olduğu tespit edildi. Makinelere el konuldu, şüpheli gözaltına alındı.

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Kapıkule'de Bitcoin operasyonu!
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