Kripto paralar uzaylı araştırmalarını sabote ediyor!

BBC'nin haberine göre bilim insanları kripto para madenciliği yüzüne gerekli bilgisayar donanımlarına erişememekten dolayı şikayetçi. Berkeley SETI Araştırma Merkezi'nden Dan Werthimer yaptığı açıklamada, en yeni GPU'ları (Grafik işlemcilerini) kullanmak istediklerini, ancak onları bir türlü alamadıklarını belirtti.

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PLANLAR ERTELENDİ

Araştırma ekibi, Dünya dışı varlıkları araştıran SETI programına dahil iki gözlem evindeki faaliyetleri daha geniş yelpazede ele almak istiyor, ancak planlar grafik işlemcisi sıkıntısından dolayı erteleniyor.

Grafik işlemciler, bilgisayarda resim, video ve animasyonları işlemek üzere grafiksel görevler için tasarlanmıştır. Ancak kripto para madenciliği yapmak veya yabancı sinyalleri dinlemek gibi grafiksel olmayan görevleri yerine getirmek için de kullanılıyorlar.

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ÖZEL YONGALAR KULLANIYORLAR

Bununla birlikte siber güvenlik uzmanı Matthew Hickey yaptığı açıklamada madencilerin artık özel ASIC yongalarını kullandığını, yine de grafik işlemcilerle yapılan madenciliğin halen yaygın olduğunu belirtti.