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'ya şok 'kusurlu otomobil' davası!

Elektrikli otomobilleriyle tanınan , kusurlu otomobil satışıyla gündeme geldi. Şirkete dava açıldı.

Giriş Tarihi: 22.2.2018 20:33 Güncelleme Tarihi: 23.2.2018 02:03
Tesla'ya şok 'kusurlu otomobil' davası!

'nın eski bir çalışanı, şirketin müşterilerine bilerek kusurlu araba sattığını, bunu amirlerine rapor edince de işine son verildiğini iddia etti. "Limon" olarak anılan bu arabaların arızalı olduğunun bilindiğini ama hiç bir önlem alınmadığını belirten çalışan, bu konuyla ilgili New Jersey başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Adam Williams isimli kişi, Tesla'da yönetici olarak çalıştığını, kendi döneminde kusurlu ve kullanılmış araçların müşterilere satıldığını ve üst düzey yöneticilerin de bu durumdan haberi olduğunu iddia etti.

Öte yandan Tesla cephesinden gelen açıklamada ise, açılan davanın gerekçelerinin herhangi bir temele dayanmadığı, Adam Williams'ın tamamen iş performansından dolayı iş akdine son verildiği ve mevcut durumun karalama kampanyası niteliğinde olduğu belirtildi. Bu konudaki son sözü ise yargı söyleyecek. (Habertürk)

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Tesla'ya şok 'kusurlu otomobil' davası!
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