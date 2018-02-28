Her şeyini kaybetmeye hazır olanlar kripto para birimlerine yatırım yapabilir

BlackRock Yatırım Enstitüsü Küresel Yatırım Baş Strateji Uzmanı Richard Turnill yayınlanan notta, "Piyasalar geliştikçe, kripto para birimlerinin potansiyel olarak gelecekte daha fazla kullanılacağını görüyoruz. Yine de, şimdilik yalnızca her şeyini kaybetmeye hazır olan yatırımcıların sanal para birimlerine yatırım yapması gerektiğini düşünüyoruz" diye uyardı.

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YASAL DÜZENLEYİCİLER BÜYÜK BİR ROL ÜSTLENECEK

Turnill, kripto para birimlerinin yüksek volatilitesine, farklı piyasa bölümlerine ve herhangi bir yasal düzenlemeye sahip olmamasına dikkat çekerken, "Kripto para birimlerinin yakın bir gelecekte yaygın yatırım portföyünün bir parçası haline geleceğini düşünmüyoruz" diye ekledi.

Turnill, kripto para birimlerinin daha geniş bir kitleye hitap edebilmek için birçok zorluğun üstesinden gelmesi gerektiğini belirtti. Kripto para birimlerinin altında yatan blok zinciri teknolojisinin geniş kabulü için ise geliştirilen yazılımlarda "büyük bir kayma" gerekeceğini vurgulayan Turnill, bu kaymada yasa düzenleyicilerinin büyük bir rol üstleneceğinin altını çizdi.

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