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İlk göreve başladı

’in eyaletinde "Asistan Al" ismi verilen bir , yapay zekası sayesinde tıp sınavını geçerek doktorluğa başlayan ilk robot oldu.

Giriş Tarihi: 10.3.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 16:38
İlk robot doktor göreve başladı

li firması iFlytek'in ürettiği robot, hastalıklara teşhis koyup reçete yazabilse de şimdilik hizmet verdiği kurum Shuanggang Tıp Merkezi'nin kendi ları tarafından muhakkak kontrol altında tutulması gerekiyor.

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SEMPATİK ROBOT

Görünüş olarak insana hayli yakın duran, iri mavi gözleri ve kalıcı gülümsemesiyle sempati uyandıran diğer doktorların yazdığı reçeteleri ve semptom tanılarını da belleğinde muhafaza edebiliyor.

ÇİN'DE FARKLI ALANLARDA BİRÇOK ROBOT GÖREV YAPIYOR

Halihazırda yapay zeka ile donatılmış robotların gündelik hayatta en çok hizmet verdiği Çin'de, çocuk ve yaşlı gündüz bakım evleri ve anaokullarında çalıştırılan birçok robot bulunsa da Asistan Doktor Al tıp sınavını geçerek doktorluk yapan ilk robot olma özelliğini taşıyor.

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İlk robot doktor göreve başladı
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