İlk robot doktor göreve başladı

Çinli robot firması iFlytek'in ürettiği robot, hastalıklara teşhis koyup reçete yazabilse de şimdilik hizmet verdiği kurum Shuanggang Tıp Merkezi'nin kendi doktorları tarafından muhakkak kontrol altında tutulması gerekiyor.

GELECEĞİ ONLAR BELİRLEYECEK! YAPAY ZEKALARIN KOMPLO TEORİLERİ

SEMPATİK ROBOT

Görünüş olarak insana hayli yakın duran, iri mavi gözleri ve kalıcı gülümsemesiyle sempati uyandıran Asistan Doktor Al diğer doktorların yazdığı reçeteleri ve semptom tanılarını da belleğinde muhafaza edebiliyor.

ÇİN'DE FARKLI ALANLARDA BİRÇOK ROBOT GÖREV YAPIYOR

Halihazırda yapay zeka ile donatılmış robotların gündelik hayatta en çok hizmet verdiği Çin'de, çocuk ve yaşlı gündüz bakım evleri ve anaokullarında çalıştırılan birçok robot bulunsa da Asistan Doktor Al tıp sınavını geçerek doktorluk yapan ilk robot olma özelliğini taşıyor.

KANSER TEDAVİSİNDE DNA NANOROBOTLARI DEVREDE