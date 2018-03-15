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Sosyal medya bağımlılığının nedeni belli oldu

İnsanların sosyal medyaya olan bağımlılığı üstüne ilginç tartışmalar dönüyor. Bu konuda farklı fikirler var. Binghamton Üniversitesi psikologları ise tartışmalara nokta koyacak bir çalışmaya imza attı ve sonuçları açıkladı.

Giriş Tarihi: 15.3.2018 13:33 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 14:02
Sosyal medya bağımlılığının nedeni belli oldu

Medical Express'in haberine göre Binghamton Üniversitesi psikologları, insanların hangi kişisel özelliklerinin sosyal ağlara bağımlılığın ortaya çıkmasını kışkırttığını öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen araştırma sonucu 300 öğrencinin verilerini topladı.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI DÜŞTÜ

HEDEF ODAKLILIK VE DUYGUSAL DENGESİZLİK

Beklentilerin aksine, bu sorunu genelde rahat iletişim kuran ve hedefe odaklı kişiler yaşıyor. Aynı zamanda internet bağımlılığına yol açan faktörler arasında duygusal dengesizlik gösterildi.

Bu özelliklerin kombinasyonu insanı zamanının büyük kısmını internette geçirmeye zorlayabiliyor. Bunun için tüm faktörlerden sadece ikisinin birleşmesi yeterli gösteriliyor.

Diğer yandan bilim insanları, hedefe odaklı insanların sadece açık bir şekilde nevrotik olmaları veya rahat iletişim kuran kişiler olmaları durumda sosyal ağlara bağımlı olabildiğini kaydetti. Ancak hedefe odaklı olmanın kendi başına bağımlılığın ortaya çıkmasına yol açmadığı belirtildi.

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Sosyal medya bağımlılığının nedeni belli oldu
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