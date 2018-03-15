YouTube'tan çalışanlarına 4 saat limiti

YouTube CEO'su Susan Wojcicki, içerik denetleyenler için günlük saat sınırını 4 saat olarak belirlediklerini dile getirdi. Soutwest Interactive'e bir soru cevap etkinliği için konuk olan Wojcicki, oturum sırasında YouTube, Facebook, Reddit ve Twitter gibi platformlara çok rahatsız edici içerikler yüklenebildiğini, moderatörlerin bu içeriklere maruz kaldığını belirtti.

Wojcicki, "Bu ciddi bir konu. Geçtiğimiz yıl bu tür içeriklere bakarken çok zaman harcadım. Moderatörlerin, günlük çalışma saatlerini sınırlaması gerekiyor. Bu sınır, onların akıl sağlığı için gerekli" diyor ve ekliyor: "Günde 4 saat bile hala çok fazla".

YOUTUBE'DAN REKLAM KURALLARINDA FLAŞ DEĞİŞİKLİK!

YouTube, halihazırda telif hakkına tabi içerikleri yazılım tabanlı olarak tespit etmesine karşın, şiddet, cinayet, intihar ve diğer rahatsız edici içerikleri tespit etmek için yarı zamanlı çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Bu noktada, içerik sayısındaki yoğun artıştan dolayı son 18 ayda 10.000 kadar kişiyi moderatör olarak işe alan YouTube, çalışanlara psikolojik olarak danışmanlık sağlamaya da çalışıyor. (Habertürk)

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