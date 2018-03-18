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Galaxy Note 8'e Android 8.0 Oreo geldi!

Samsung'un üst seviye telefonlarından Galaxy Note 8 için Android 8.0 Oreo güncellemesi Avrupa'da dağıtılmaya başladı. Çok kısa bir sürede küresel dağıtımın başlanması bekleniyor.

EMRE ÇETİNKAYA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 00:32 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 02:11
Galaxy Note 8'e Android 8.0 Oreo geldi!

Samsung, bir süredir Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 için Android 8.0 Oreo güncellemesi üzerinde çalışıyor. Ancak Mart ayını da geride bıraktık ve cihazlar için güncelleme hala küresel olarak dağıtılmaya başlamamıştı. Ancak Galaxy Note 8 kullanıcıları için bugün güzel bir haberimiz var.

Bugün Fransa'dan gelen haberlere göre Galaxy Note 8 için Android 8.0 Oreo güncellemesi sonunda bu ülkede dağıtılmaya başlamış.

Her ne kadar diğer ülkelerin güncellemeye ne zaman kavuşacakları konusunda net bir bilgi sahibi olmasak da bu önemli bir işaret. Samsung çok kısa bir süre içerisinde bu güncellemeyi küresel olarak da dağıtmaya başlayacaktır.

ANDROİD 8.0 OREO GÜNCELLEMESİ ALACAK SAMSUNG AKILLI TELEFON VE TABLET LİSTESİ

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Galaxy Note 8'e Android 8.0 Oreo geldi!
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