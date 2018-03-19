AP'den Facebook'a soruşturma uyarısı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı, bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığına ilişkin iddialara değindi.

FACEBOOK'TA BÜYÜK SKANDAL! ABD SEÇİMLERİNDE 50 MİLYON HESAP...

GİZLİ BİLGİLER KÖTÜ AMAÇLI KULLANILDI İDDİALARI VAR

Tajani, "Facebook kullanıcılarının gizli bilgilerinin kötü amaçlı kullanımına ilişkin iddialar var. Bu vatandaşların özel haklarının ihlali anlamına gelir ve kabul edilemez. AP bu konuyu detaylı bir şekilde soruşturacak ve sorumluluğu bulunan dijital platformlardan hesap soracak." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta merkezi İngiltere'de bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin, yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından gizli bilgiye erişim sağladığı, bu bilgilerin ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ve Brexit referandumunda kamuoyunu etkilemek için kullanıldığı iddia edilmişti. Verilerin kişilerin gizli mesajlaşmalarından da derlendiği savunulmuştu.

FACEBOOK’TAKİ UYGULAMALARA DİKKAT

İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Facebook, veri ihlaline yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek "Facebook kullanıcıları, bilerek bu bilgileri paylaşıyor. Herhangi bir sisteme zorla girilmemiş, herhangi bir şifre çalınmamıştır." açıklamasında bulunmuştu.

FACEBOOK'UN BU ÖZELLİKLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? BAKIN NELER VARMIŞ...