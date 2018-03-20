Huawei P20 Pro özellikleri sızdı

Huawei'nin adını son yıllarda çok sık telaffuz ediyoruz. Bunda firmanın büyüme hedefleriyle birlikte yaptığı çalışmaların etkisi çok büyük tabii ki. Hatta firmanın önümüzdeki 5 sene içerisinde Apple ve Samsung'u geçerek akıllı telefon pazarında zirveye oturma hedefleri bulunuyor. Bu hedefler doğrultusunda 27 Mart'ta üç yeni telefon modeli tanıtacak olan firmanın bu telefonlarıyla ilgili detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere Huawei, P20, P20 Lite ve P20 Pro modellerini tanıtacak. Geçen gün bunlardan Huawei P20 ve P20 Pro modellerini Avrupa fiyatları gün yüzüne çıkmıştı. Şimdi ise yine Huawei P20 Pro modelinin teknik özellikleri sızdı.

HUAWEİ P20 AİLESİNİN AVRUPA FİYATLARI BELLİ OLDU

HUAWEİ P20 PRO ÖZELLİKLERİ

Huawei'nin yeni üst seviye telefonu görünüşe göre kameralarıyla çok ses getirecek. Çünkü firma bu telefonunda üçü arkada olmak üzere toplam 4 kameraya yer vermiş.Bu, arkadaki kameralar ise 40MP sensör, 20MP (tek renkli) sensör ve 8MP (telefoto) sensörden oluşuyor. 40MP ve 8MP sensörleri yakınlaştırma yeteneklerini kullanırken 5X yakınlaştırma imkanı sunuyorlar. Huawei bu özelliği "Hybrid Zoom" olarak adlandırıyor. Kameralardaki diyafram aralıkları ise f / 1,6 ila f / 2,4 arasında. Ön taraftaki özçekim kamerası ise 24 MP.

Huawei P20 Pro, 1080 x 2240 çözünürlüğüne sahip 6,1 inç AMOLED ekranla geliyor. Bu 19: 9 en boy oranına sahip. Ekranda "çentik" var ve alt çerçevede parmak izi tarayıcısı da mevcut. Telefon gücünü ise Kirin 970 yonga setinden almakta. Bu yonga, yapay zeka yetenekleri için Sinir İşleme Ünitelerine sahip. 6GB RAM, 128 GB'lık doğal depolama alanıyla gelen cihazın bazı pazarlarda 256GB depolama alanına sahip bir modelinin de olacağı belirtiliyor. Telefon tüm bu donanımını ise 4000mAh piliyle besleyecek ve IP67 sertifikası derecesiyle de su ve toza dayanıklılık içerecek.

Öte yandan son gelen haberlere göre cihaz Avrupa'da 899€ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.